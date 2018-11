MUNICIPAL La Gerencia de Urbanismo de Córdoba vuelve a la carga contra Cosmos a seis meses de las elecciones Rechaza la licencia de actividad y anuncia medidas cautelares para impedir la quema de residuos

Rafael Ruiz

De pasada, con una toma de conocimiento por urgencia, la Gerencia de Urbanismo de Córdoba reabrió el miércoles la guerra con la cementera Cosmos al advertir a todos los grupos municipales que había denegado, por decreto, la licencia de actividad de valoración de residuos no peligrosos que la empresa había pedido hace dos años. La cuestión reabre, y en canal, una polémica que arrancó con el mandato, ha tenido numerosos reveses para la posición municipal y se convierte, dadas las fechas en las que estamos, en pura materia electoral. Que es de la que están hechos los sueños de la política.

La denegación de la licencia de actividad supone, a ojos del Ayuntamiento de Córdoba, que la quema de residuos que realiza Cosmos está fuera de la norma urbanística de la capital y ha de ser, simplemente, paralizada. Lo que viene ahora es que se inicia el procedimiento de inspección, medidas cautelares de paralización y eventuales sanciones que se desarrollan para todos aquellos negocios que emprenden iniciativas sin poseer los permisos que se han de desarrollar ante la Administración local.

La diferencia, en este caso, consiste en lo evidente. Cosmos lleva quemando residuos no peligrosos desde diciembre del año 2016. Es decir, la actividad que ahora se ha denegado se lleva realizando dos años completos sin que las autoridades ambientales hayan movido ficha. De hecho, se han hecho públicos los exámenes parciales antes y después de valorizar. Es decir, cuando aún se utilizaba el combustible basado en el coque de carbón y cuando se mezclan residuos procedentes de plantas de basuras hasta un treinta por ciento del total.

Autorización de la Junta

Cosmos ha recibido no una sino varias autorizaciones ambientales con el objetivo de quemar residuos no peligrosos con la misión de abaratar la factura energética de la fabricación de cemento, que constituye la mayor parte del coste de cada saco que se pone en el mercado. La última de las autorizaciones se renovó hace no tantos meses, cuando la Junta determinó que la fábrica podía iniciar la quema de CDR, una mezcla trata de basura de distinta procedencia que tienen la apariencia, una vez tratados, de papelillos de confetti.

¿Puede el Ayuntamiento de Córdoba prohibir algo que la Junta de Andalucía ha permitido expresamente? Se trata del debate de fondo. Los responsables de la Gerencia de Urbanismo, en manos de Izquierda Unida, tomaron la determinación sin votación previa. El documento de veto se rubricó por el teniente de alcalde Pedro García sin someterlo a votación alguna, lo que libera a sus socios del PSOE de tener que posicionarse sobre la materia. Lo que se produjo ayer fue una toma de conocimiento de un expediente cerrado y en vías de comunicarse a la empresa que conoció la medida a instancias de los medios que se interesaron por su opinión sobre el asunto. «Daremos nuestro punto de vista cuando recibamos la resolución», aseguraron en la cementera.