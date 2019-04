AYUNTAMIENTO IU forzará al PSOE a votar sobre las limitaciones de pisos turísticos en el Casco de Córdoba el 8 de mayo El edil de Urbanismo no oculta el tono electoralista de la medida: «Esto será parte del debate de campaña.»

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 26/04/2019 12:25h

El incendio en el seno del cogobierno PSOE-IU por las medidas para limitar los pisos y apartamentos turísticos en el Casco de Córdoba sigue creciendo, aunque hoy sus responsables se hayan disfrazado de bomberos para que las llamas tampoco avancen demasiada altura.

Lo que ha quedado claro, hoy 26 de abril, es que los socialistas ya pueden abandonar toda esperanza de que la coalición de izquierdas suelte la presa preelectoral que quiere cobrarse ante las municipales de finales de mayo.

Los representantes socialistas no acudirán hoy, alegando cuestiones de agenda, al consejo de la Gerencia de Urbanismo que debía tomar una decisión sobre las restricciones a pisos y apartamentos turísticos en el Casco y que ha sido convocado fuera de la fecha habitual de reunión. Por ello, el edil de Urbanismo, Pedro García (IU), retirará el punto para no perder la votación -el apoyo del PSOE es vital para que salga adelante-. Eso sí, la batalla no se ha acabado aquí. El concejal ha anunciado una nueva fecha cercana para que la contienda se prolongue.

«No puedo llevar esto a votación h0y. No ven [ha dicho dirigiéndose a los periodistas] que los socialistas no vienen. El día 8de mayo, que tendrán que venir, porque habrá que aprobar otras cosas en el consejo lo llevaré», ha anunciado.

El PSOE asegura que comparte el fondo de las medidas, pero considera que no es el momento aún de adoptarlas. Quiere abrir un proceso de diálogo con vecinos del Casco y sector turístico, y considera que se debe dotar a estas medidas de mayores garantías jurídicas. Para IU, esta postura son sólo «excusas».

Hoy García ha insistido en esta idea y no ha ocultado el tinte electoralista que tiene lo que está planteando, con las municipales a a la vuelta de la esquina. «En el futuro, esto será parte del debate de campaña. Cuando lleguemos al debate de campaña y digan [por el PSOE] hay que proteger el Casco, a ver la carita que se nos queda», ha asegurado.

Eso sí, el edil de Urbanismo ha rebajado el tono y la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha rechazado entrar a las críticas del edil de Urbanismo de ayer -les acusó también de estar con «los depredadores del Casco»-.