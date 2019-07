FESTIVAL DE LA GUITARRA CÓRDOBA 2019 José Mercé: «Tomatito y yo hemos montado un concierto sin egos ni divismos» El cantaor y el guitarrista protagonizan en la Axerquía uno de los recitales más esperados

El título del disco y de la gira es «De verdad», y estando sobre el escenario el cantaor José Mercé y el guitarrista Tomatito no podía ser de otra manera. El suyo, a las 22.30 en el Teatro de la Axerquía, tiene que ser uno de los más especiales del Festival de la Guitarra. «Un lujo es el estar ahí en Córdoba, y poder hacer este concierto en la Axerquía, tanto para Tomate como para mí, y poder disfrutar con mi gente de Córdoba, con esa gran afición que hay al flamenco», dice el jerezano.

En un recital de flamenco suele primar el cante, el baile o la guitarra. ¿Cómo lo han organizado aquí?

Bueno, creo que no hay protagonistas. Somos Tomate y yo y yo y Tomate y él hace su parte, y yo hago la mía. Hemos montado un concierto sin ningún tipo de ego, sin divismo, sin ninguna tontería. En ese momento Tomate es un tocaor para cantar, y también cuando le toca su parte solista la hace. Y nada más, no existe el divismo ni el estrellato ni el egoísmo. Vamos los dos a partes iguales y lo que hacemos es disfrutar de este nuevo trabajo que hemos hecho.

Le vimos haciendo incursiones en otros terrenos, como en «Al Alba» y «Aire». ¿Aquí le veremos en un flamenco más puro?

Yo no diría más puro, diría un flamenco más tradicional, dentro de que hacemos temas que están relacionados con el siglo XXI, con nuestra percusión y nuestros coros. Hay varias partes, con un concierto de guitarra y otro con guitarra y cante a la antigua usanza. Luego van entrando nuestros músicos, nuestra gente y vamos haciendo nuestro trabajo.

Dicen de usted que tiene las llaves del éxito. ¿Es así?

Jaja. Afortunadamente, tuve un antes y un después en que hice un flamenco muy abierto. Cuando hice «Del Amanecer» con Vicente Amigo fue un bombazo grande. Luego llegó «Aire», que es el disco más vendido de la historia del flamenco. Lo que está muy claro es que se hizo un flamenco del siglo XXI, en que entró mucha gente joven, y hasta mucha gente mayor que no había escuchado en su vida flamenco. A través de estos discos los metí en el canasto.

¿Y se los trajo al flamenco más tradicional?

Afortunadamente, porque siempre en mis espectáculos lo primero que hago es un flamenco tradicional, de siempre. Luego llega «Al alba» y lo que sea, pero en principio hago el flamenco del que vengo, del que he mamado.

¿El flamenco nos cuesta a veces explicarlo a pesar de ser tan nuestro, hay que convencer al público?

Lo que pienso es que no se ha educado a la gente para escuchar nuestra música, nuestra marca España, nuestro flamenco. Hablo de Andalucía, no de otra regiones. A mí me encantaría que un día llegara a un programa de televisión y me preguntaran por Manuel Torres, por Chacón, por Pastora. Hay poca gente que conozca, en realidad, la raíz, de dónde viene el flamenco. Todavía nadie me ha preguntado por los grandes y de dónde viene esto, y es una pena.

¿Cómo cree que evolucionará el flamenco en estos años?

El problema es que a todo le llaman flamenco. Soy de los que piensan que lo que valga se quedará y lo que no valga desaparecerá. Al final el flamenco como música de raíz será eterno, eso está más claro que el agua. Es una música de la que todos los grandes músicos del mundo han mamado un poquito. Le hablo de grandes compositores, de la música clásica, empezando por Albéniz y Falla. Han ido a buscar el flamenco, porque es una fuente inagotable. Todo depende de la gente joven, lo que quieran hacer y donde quieran llevarlo, pero lo que está muy claro es que el flamenco es eterno y no hay quien pueda con él. Fíjese desde la época que existe y aquí estamos.