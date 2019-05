Lucena El concejal Vicente Dalda, condenado a 180 euros de multa por entrar a la fuerza en una residencia El edil no adscrito se defiende alegando que «simplemente empujé una puerta»

El concejal no adscrito de Lucena, Vicente Dalda, ha sido condenado al pago de una multa de 180 euros por un delito leve de «maltrato de obra» tras los hechos acontecidos a finales de 2018, cuando Dalda se personó en la residencia Luz de Aras con la intención de entrar en la misma pese la negativa de su directora, Mercedes Alcalde.

La sentencia afirma que «Vicente Dalda García Taheño consiguió abrir la puerta de recepción arrastrando, sin que llegara a caer al suelo, a María Mercedes Alcalde que se encontraba en el otro lado de la indicada puerta. María Mercedes Alcalde Requerey no sufrió lesiones» y apunta que «por tanto, aunque con este acto de fuerza, mediante el que Vicente Dalda consiguió abrir la puerta, se dirigía precisamente a este fin, es decir a abrir la puerta, no puede dudarse que era previsible para el denunciado que realizando el acto de fuerza podría maltratar a María Mercedes».

El concejal no adscrito ha anunciado que va a recurrir esta sentencia porque «empujar una puerta no es un delito de riesgo, por lo que no existió el peligro de que cayese al suelo, delito por el que se me condena. Simplemente empujé una puerta».

Vicente Dalda ha puesto de manifiesto que se han judicializado las elecciones con su caso. En este sentido, ha apuntado que la llamada a la Policía fue realizada por el concejal de IU, Miguel Villa, en lugar de por la afectada; que el informe redactado por la Policía es falso -también ha anunciado que va a denunciar a los tres efectivos actuantes-; la visita del alcalde de Lucena a los agentes ese mismo día así como, finalmente, que la sentencia ha salido unos días antes de la cita electoral del próximo domingo.