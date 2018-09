PATRIMONIO Bellido: «El informe sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba tiene menos papeles que la tesis de Sánchez» El portavoz municipal del PP lamenta que Ambrosio levanta «una cortina de humo»; Ciudadanos afirma que que «crea confrontración»

Rafael A. Aguilar

«El informe de la comisión municipal sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba tiene menos papeles que la tesis de Pedro Sánchez, en especial en el apartado de los informes jurídicos». El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha sido tajante en la mañana de este domingo 16 de septiembre de 2018 a la hora de valorar el documento que la alcaldeas, Isabel Ambrosio (PSOE), hizo público este sábado en un acto en el Consistorio junto a los miembros del equipo redactor del texto, presidido por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

«Todos sabíamos lo que iba a decir el documento, que partió de las conclusiones, la principal de las cuales eran pedir que la Mezquita-Catedral sea de titularidad pública, para luego elaborar los razonamientos», ha señalado el jefe de filas del PP en el Ayuntamiento.

«Una cortina de humo»

Bellido, que no asistió al acto de presentación por estar molesto con «la división que supone para la ciudad un informe así», ha lamentado que «la alcaldesa use la Mezquita-Catedral para levantar una cortina de humo mientras la ciudad se desangra con problemas importantes, como el paro por ejemplo, y a los que no atiende».

«Pero que todo el mundo tenga claro que no van a hacer nada: no van a ir ni al Constitucional ni al juez, porque saben que no tienen nada que hacer», ha añadido.

C'S: «Ya sabíamos cuál iba a ser el contenido»

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, David Dorado, ha asegurado que «todos los cordobeses sabíamos de antemano cuál iba a ser su contenido, así como la posición que el cogobierno de PSOE e IU pretendían adoptar con el encargo este informe».

«Desde que en su día se creara esta comisión redactora, ad hoc, hemos defendido que esta vía no era la adecuada», ha manifestado Dorado quien ha rechazado «la confrontación, crispación social y el flaco favor a la convivencia que ha provocado entre los cordobeses esta decisión municipal».