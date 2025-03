Antonio Gil, canónigo de Córdoba: «Mi amistad con Suárez fue un mensaje de Dios»

Un día cualquiera de 1964 , un joven Antonio Gil , seminarista y en sotana, hacía autoestop a su regreso de unas jornadas religiosas en Burgos . Se detuvo un vehículo conducido por una mujer acompañada por un hombre. En el trayecto hasta Madrid , los tres pasajeros trenzan una animada conversación y, cuando llegan a la capital de España , el joven copiloto invita al seminarista a cenar y a pasar la noche en su casa camino de Hinojosa del Duque . Aquella noche nació una fecunda y larga amistad, que se prolongó durante décadas. Diez años después, el accidental anfitrión de Antonio Gil se iba a convertir en una pieza clave de la historia contemporánea. Se llamaba Adolfo Suárez .

Se cumplen 52 años desde que entró por primera vez en un periódico. ¿Qué se aprende en una redacción?

Hay una primera asignatura, que es el compañerismo. Aprendes a convivir con los demás. A recibir ayuda. En el periodismo hay una gran fraternidad. Somos todos una gran familia. Entonces, trabajé como redactor y cubría todo tipo de información. Fui el primero de la generación de Juan Ojeda, Paco Solano, Rosa Luque o Carlos Miraz.

¿Para qué sirve un periodista?

Para construir una sociedad mejor. Más humana y más cristiana. Es de las misiones más importantes. La misión de todo comunicador es transmitir noticias buenas y malas. Y los grandes valores del Evangelio : la verdad, el amor, la justicia y la libertad .

¿Y estamos consiguiendo construir una sociedad mejor?

Es verdad que estamos hipotecados siempre. La responsabilidad mayor está fundamentalmente en los propietarios, que son quienes marcan las directrices , las metas y los valores. En conjunto, los periódicos y las emisoras de radio construyen una sociedad mejor. Gracias a los medios , se aportan muchas soluciones y se denuncian muchas injusticias. El periodista es un gran altavoz de los que no tienen voz.

¿Qué noticia nunca hubiera querido dar?

El atentado contra el papa Juan Pablo II . Los actos terroristas. La muerte de los inocentes. La traición más grande a la vocación del hombre es eliminarlo. Es un atentado contra la vida. El tema de la muerte, el mal, el daño, la destrucción de la persona son una noticia que nunca me hubiera gustado dar.

¿Y qué primicia se tuvo que envainar?

En provincias no suele darse. Todas las noticias importantes se publican. En los setenta y ochenta gran parte de las noticias venían por agencias y los periodistas se limitaban a la vida municipal. Más que callarse noticias, quizás se ocultaban algunos personajes o se eliminaban algunas voces.

¿Ha sido usted un periodista libre?

Sí. En todos los campos. Tanto en el campo de la información religiosa como jefe de prensa del Obispado .

El sacerdote y periodista durante su conversación con ABC VALERIO MERINO

¿Y dónde se ha sentido más libre: en las redacciones o en la Iglesia?

Cuando tu vida está iluminada por los grandes valores del Evangelio , uno lleva la libertad en tanto y cuanto tiene una actitud ante la vida. De los cuatro valores del reino de los cielos, uno es la libertad. No se concibe una persona cristiana sin ser una persona libre.

¿La verdad, a veces, quema en las manos?

La verdad interpela e ilumina. La verdad absoluta nunca la tiene nadie. No se sabe la última verdad de las cosas. No tenemos todos los datos.

En 2017 publicó un libro titulado «Meditaciones para periodistas y poetas». ¿A qué conclusiones llegó?

Quería recoger a los grandes periodistas y poetas que han interpretado bien en sus escritos los valores del Evangelio . Intento que la gente camine pero con luces. Con oscuridad es más difícil caminar.

¿En qué periodista se mira usted?

Yo admiro siempre a todo el mundo, porque todos tienen algún destello. Pero uno de los que he admirado mucho, porque fue profesor mío en la Escuela Oficial de Periodismo , fue Luis María Anson. Y muchos más. Una de las cosas que más se exige hoy al periodista es la credibilidad . El hombre del que te puedes fiar, que no te va a engañar.

¿Qué amenaza al periodismo del siglo XXI?

La gran amenaza es siempre la parcialidad, la mentira, no tener intereses claros, el engaño.

¿Lee la prensa en el móvil?

No. En papel. Compro varios periódicos. En el móvil leo los titulares. Yo creo que el papel va a tener sus lectores , sobre todo en personas mayores. ¿Cuáles son los valores de internet? La inmediatez, el impacto. En el Convento de Santa Marta , reparto la homilía cuando termino la eucaristía. Se la llevan escrita en una hoja informativa. Habrá que inventar un periodismo nuevo pensando en que en otra época había periódicos por la tarde.

¿El papel va a resistir?

Yo creo que sí. No va a desaparecer. Se inventará un papel que será como La Hoja del Lunes , que eran cuatro páginas. En los años cincuenta, después de los partidos de fútbol repartían por los bares Marcador. Era un papelito pequeño que vendían. ¿Qué hay que hacer ahora? Dar el papel inmediatamente.

¿Usa Twitter?

No estoy en redes sociales. Tengo correo electrónico y todos los periódicos. En mi generación somos los últimos de la caravana.

En una entrevista de 2016 declaró usted lo siguiente: «Hay un relativismo feroz». ¿Por ejemplo?

El relativismo consiste en tener como norma de vida «me gusta», «me interesa». Es verdad que se ha eliminado en parte la antigua moral cristiana y se ha colocado una especie de amoralidad. Y ha surgido el materialismo y el relativismo. En principio, no estaría mal hacer lo que a uno le interesa. Lo que está mal es que sea norma de vida contra todos los principios morales.

¿Y no nos hace más libres elegir nuestro propio marco moral?

La elección del marco moral la podemos hacer. Pero planteando un relativismo atroz o con los valores de la humanidad . En realidad, los valores del reino de Dios no son valores distintos a los de mucha gente no creyente.

Dígame un adjetivo para el papa Francisco.

Que es un hombre de Dios .

Como todos los papas.

Es un hombre audaz . Que actúa contracorriente. Un hombre libre que habla con el corazón .

Y que está removiendo la Iglesia.

Yo creo que sí. Tiene que pasar tiempo para que lo veamos. Me acuerdo de una confesión de una chica universitaria con el papa. Dijo: «Me han impresionado cuatro cosas: me ha escuchado atentamente, me ha hablado de la ternura de Dios , va a pedir por las personas que le he recomendado y me ha rogado que rece por él». Es un gran profeta de nuestro tiempo. Tiene obsesión por los pobres y conecta con las entrañas de la humanidad .

El entrevistado mira por las cristaleras del Real Círculo VALERIO MERINO

¿Y por qué tiene tantos enemigos dentro de la Iglesia?

No creo que sean tantos. El árbol caído hace más ruido que los que se mantienen de pie. Es verdad que el papa tiene sus frentes. Él lo ha dicho: «En lo esencial, unidad, y en todo libertad». Es un hombre que se ha tomado en serio vivir un cristianismo auténtico.

Este es su papa.

Sí.

Por cierto, lo suyo con Adolfo Suárez es de novela.

Sí. Yo hacía autoestop en 1964 . Era seminarista y llevaba sotana. Recorría España para asistir a una semana de misionología que había en Burgos . Y a la vuelta aparece un coche con una chica conduciendo y al lado un chico. Detienen el coche y me suben. Me llevan a Madrid y, antes de llegar, para mi gran sorpresa, aquel personaje me dice que me quede en su casa esa noche a cenar. Yo descubro en ese hombre una conexión especial. Es decir: un mensaje de Dios, que se comunica con nosotros a través de mensajeros. Suárez fue un hombre que Dios me enviaba. Y me ayudó muchísimo a iluminar mi vida sacerdotal y a encajar la periodística. Gracias a él, yo entro en la plantilla del Diario Córdoba .

¿Y qué hacía un seminarista con sotana haciendo autoestop?

Pues que las personas que confiaban mucho en las sotanas se detenían.

Sería usted el único sacerdote de España que hacía autoestop.

No, no. Seminaristas muchos. Yo lo copié de los de Pozoblanco .

Usted era un cura hippy.

No. Era un cura que intentaba enlazar con la sociedad. También estuve en el Pozo del Tío Raimundo con el Padre Llanos .

Ya no quedan curas como el Padre Llanos.

De corazón creo que sí. El Padre Llanos fue un profeta de su tiempo.

¿En Ucrania naufraga la humanidad?

Se pone a prueba. Es una gran encrucijada y todos rezamos para que se resuelva. Confío en que en esta lucha entre el bien y el mal, los hombres y las mujeres de buena voluntad solucionarán los graves problemas que nos acechan. Y son siempre los mismos: el poder, el dinero y el placer . Yo quiero ver que en los grandes conflictos del mundo Dios está de nuestra parte.

¿Y dónde estaba Dios en la masacre de Bucha?

Dios está en nosotros. Somos imagen suya. Es nuestro padre y nos quiere con locura. Y nos ha dejado un mundo ideal con la creación de Adán y Eva . Ese mundo se rompe porque el hombre quiere ser como Dios . Y fracasa totalmente.