CICLISMO EN PISTA Alfonso Cabello: «Estoy más contento por el hito conseguido que por la medalla en sí» El cordobés valora lo alcanzado en el Campeonato de España Absoluto frente a rivales sin discapacidad

J. M. Serrano

@abccordoba Córdoba Actualizado: 24/09/2018 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Hernández y Serroukh se imponen por las calles de La Fuensanta

Alfonso Cabello (La Rambla, 1993) hizo historia durante la disputa del Campeonato de España Absoluto en Pista. El ciclista cordobés consiguió la medalla de bronce (modalidad de un kilómetro) en el velódromo valenciano Luis Puig ante rivales sin discapacidad, un «hito» que abre puertas a los deportistas paralímpicos de cara a la igualdad.

El protagonista, en declaraciones a ABC Córdoba, reconoció que era «un éxito esperado desde hace mucho tiempo». Cabello reconoció que no llegó «en el mejor momento físico» pero que la presea supuso «un momento único» en su carrera. Pese a que tuvo como rivales a gente «de mucha calidad», el rambleño solo se centró en su «rendimiento y posibilidades».

La prueba la afrontó «sin querer arriesgar demasiado». Durante los primeros 500 metros se «guardó un poco» porque sabía que la recta final podía hacerse «larga». Decidió entonces «ahorrar energías» y se congratuló por «el cómputo general» de la estrategia. Además, las condiciones no fueron las propicias. «Hizo mucha humedad, tanta que el peralte estaba resbaladizo y varios compañeros cayeron», comentó. La densidad del aire provocó que se necesitara «un mayor esfuerzo para hacer el mismo tiempo».

La presencia de Cabello en el Campeonato de España era un desafío que no pudo cumplir por lesión en 2017. No fue «plato de buen gusto» ni tampoco «una decisión fácil de encarar», pero decidió volver a intentarlo aunque esta vez no con la «prioridad» de la edición anterior. Admitió que será «la primera de muchas» y espera realizar «un calendario no paralímpico» para «subir el nivel y ser más competitivo».

El cordobés acabó más contento «por el hito conseguido que por la medalla en sí». Explicó que era «un golpe muy importante» para todas las personas con discapacidad o sin ellas, esas que tienen «luchas personales que pretenden superar». Su buen hacer demostró que cualquier deportista «puede competir y luchar contra los mejores», por lo que deseó que sirvieron como un paso «hacia la igualdad».

La discapacidad no es «ninguna barrera» y subrayó que los paralímpicos hicieron «un papel meritorio» en dicho campeonato. En enero afrontará la Copa del Mundo en Manchester (Inglaterra) y en marzo el Campeonato del Mundo en Holanda, dos citas donde intentará aumentar su ya destacado palmarés.