Pedro Campos: «Quiero entendimiento y buena voluntad para que el Córdoba CF crezca»

Pedro Campos se ha convertido en una de las voces autorizadas del cordobesismo . Fue jugador, entrenador y hasta secretario técnico de la entidad antes de entrar de lleno en la elite del fútbol de la mano de Rafael Benítez . Desde ese nuevo estatus, el rambleño siempre ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre en el que considera su club. Además, es activo en las redes sociales, donde ha dejado muestras de su humanidad como lo demuestra en última instancia su aportación de material sanitario para combatir la crisis del coronavirus.

Empecemos por lo último. ¿Qué le inspiró a tomar esa determinación de comprar material?

Me hizo un comentario un grupo de sanitarios que conozco para que hiciera lo que pudiera aprovechando los contactos que tengo fuera. No soy rico, pero siempre estoy disponible para ayudar si me lo puedo permitir. De hecho, puedo anunciar que hay más material que está en camino.

También pedía que los veteranos del Córdoba se sumaran a las llamadas del club a los mayores de 65 años.

Los veteranos del Córdoba también podían contribuir y más si desde el club llaman a los mayores de 65 años. Seguro que nos tienen en la retina. Si una frase o una palabra de aliento los podemos ayudar, por mi parte estoy a disposición. Sigo pensando que los veteranos tenemos que aportar mucho al club.

Hablemos de lo deportivo. Conoce el fútbol de elite. ¿Qué plazos están dándose para volver a la competición? ¿Cuánto tiempo se va a necesitar?

Va a depender muchísimo del estado físico en el que vuelvan al trabajo los jugadores. Se va a tener que gestionar de la mejor manera posible una pretemporada. Que se adapten lo más rápido posible para regresar.

¿Será el fútbol igual?

Las Ligas van a terminar aunque sean a puerta cerrada. No sabemos cómo será después.

¿Van a ser muchos partidos en poco tiempo?

Se van a disputar dos o tres partidos a la semana, pero el problema es el es esfuerzo intenso de los jugadores y sus cargas de trabajo y lesiones. Van a tener mucha importancia médicos y los fisios en el trabajo que van a desarrollar los entrenadores.

¿Va a ser un problema añadido que la competición se lleve al verano?

Dependerá de las fechas, los horarios y el calendario que quieran que haya. Hacer comparativas de cargas de esfuerzo va a ser muy importante. Incluso tenemos el ejemplo de los chinos: tras la pretemporada que hicieron por Europa, se metieron en cuarentena a la vuelta a su país y ahora están haciendo una pretemporada.

Hablemos de lo nuestro: ¿Ve al Córdoba para ascender?

La exigencia debe de ser un reto y el Córdoba tiene el ADN de los equipos que quieren dar un paso hacia adelante. El Córdoba está en camino, pero aún no ha dado el paso que le exige la competición.

¿Qué le falta?

Las estadísticas dicen que el Córdoba que es de los que más han sumado en los últimos 15 partidos de Liga. Tiene plantel suficiente para estar entre los cuatro primeros y ascender a Segunda. Ha sido y estoy convencido de que muchos de los puntos que ha conseguido antes ha sido gracias a la afición, porque ha ganado muchos partidos al final. Eso se debe a la aportación de todos.

¿Tan mal veía al equipo con Agné?

Voy a respetar la situación de mis compañeros. Cuando echan a cualquier entrenador, me duele porque ya lo he pasado. Pero el fútbol es un negocio y los clubes viven de eso. Mandan los resultados y si no los hay…

¿Qué le puede dar Sabas?

No puedo juzgarlo de manera rotunda porque no lo he visto entrenar ni muchos partidos de él. Las referencias que tengo de Sabas son buenas.

¿Es mejor esta Segunda B que la que usted vivió?

Hay más marketing, pero menos fútbol. Hay algo más de intensidad y ritmo. Los jugadores están mejor preparados físicamente, pero antes había más talento. Antes el concepto de club era distinto, porque había más sentimiento que negocio.

¿Cómo ve al Córdoba como sociedad?

El club lleva muchos años que en cada gestión o en la mayoría de las gestiones se ha puesto en riesgo el futuro de la entidad. Se ha mirado mucho por el corto plazo y por los personalismos. En eso nos hemos equivocado.

¿Le aporta tranquilidad Infinity?

Ningún escenario garantiza que el Córdoba se quede en Segunda B y ésa es una de mis dudas. Lo que deseo es que la situación se resuelva lo antes posible por la tranquilidad del abonado y por la estabilidad para la entidad.

¿Demasiados líos judiciales?

No quiero más líos judiciales ni más guerras. Quiero que haya un entendimiento y buena voluntad por parte de todo el mundo para crecer. Trabajar para que nuestros hijos y nietos saquen fruto ya de su cordobesismo.