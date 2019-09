UNO POR UNO Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Sevilla Atlético El conjunto blanquiverde ha iniciado el duelo con las novedades de Fidel, De las Cuevas y Novaes

Javier Gómez @jgomezpostigo Actualizado: 28/09/2019 21:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Córdoba se lleva el primer palo del curso ante el Sevilla Atlético

Becerra (2). Fuera de forma. No es decisivo. Encajó dos goles en las dos ocasiones del rival. Sorprendido en el segundo tanto.

Fernández (3). Sin contratiempos defensivos, el cordobés no explotó su carril. Muy cohíbido. Debe soltarse en los centros, que ni intentó.

Chus Herrero (2). Obcecado con Diabate en el 1-1 sevillista. Vio amarilla. Fuera de zona con Mena en el 1-2. Cambiado.

Fidel Escobar (5). De vuelta. Fue central zurdo. Perdió su marca en el 1-1, aunque lideró al equipo en la segunda mitad con el balón. Creció cuando se intentó adelantar. Recuperador.

Xavi Molina (2). Afianzado de libre. Falló en los dos goles. En el 1-2 llegó tarde a la peinada de Diabate. Su peor tarde blanquiverde.

Jesús Álvaro (4). Competitivo en su costado en defensa. Sigue sin aportar en ataque, un problema en este sistema. Con todo, de los casi se puede salvar.

Imanol (3). Le tocó la labor gris de proteger a Flores y De las Cuevas. Su influencia va a menos.

Javi Flores (4). Poca fluidez en el juego. Bien tapado. Tomó el pulso del equipo en la banda al final. No acaba de brillar.

De las Cuevas (2). De vuelta al once titular. No tuvo su mejor partido. No entró en juego. Le sobró calma. Sustituido.

Owusu (8). Un tiro al larguero. Marcó el 0-1. Todo el ataque pasó por él. Tuvo dos ocasiones más. Volvió a ser el mejor. La galopada final, para enmarcar.

Novaes (5). Primera titularidad. Asistencia del primer gol. Estuvo tímido y poco participativo. Fue cambiado.

Ortuño (5). Lo mejor que hizo fue el poste en el minuto 95 en un remate de cabeza.

González (3). Refresco y poca aportación.

Zelu (3). Minutos de estreno y nada más.

*Las puntuaciones van de 0 a 10