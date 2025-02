Rescatan historias y anécdotas de la época «romántica» del contrabando en el Campo de Gibraltar

El contrabando de tabaco y de otros productos procedentes de Gibraltar, así como el narcotráfico , no son una novedad en el Campo de Gibraltar. Llevan demasiados años produciéndose y con lo ocurrido se pueden llenar ríos de tinta. Julio Verdú Baeza , natural de Valdepeñas, es hijo y nieto de aduaneros. En Villargarcía de Arosa y Cambados combatió a los clanes gallegos de la droga y entre sus distinciones, recibió en 2001 el Premio de la Organización Mundial de Aduanas por su trayectoria contra el tráfico de drogas y el contrabando.

Este inspector jefe de Investigación de la base del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Algeciras ha indagado en una etapa de la historia más cercana para el que será su primer libro a la venta. Se trata de «El estraperlista inverosímil» , publicado por la editorial de Tarifa Imagenta.

Con 37 años en el SVA, la mayoría en el Campo de Gibraltar , sus conocimientos sobre el fenómeno del contrabando en la zona son profundos pero ha querido ir más allá para descubrirnos historias y anécdotas de lo que él mismo denomina « una época romántica» del contrabando, q ue sitúa en principios de la década de los setenta del siglo pasado.

Fue el escritor Arturo Pérez-Reverte, al que conoce por su faceta de periodista, el que lo animó a publicarlo : «Siempre me ha gustado escribir y tengo varios libros escritos. Los he mandado a premios y editoriales, pero no ha habido suerte. Éste se lo mandé a Pérez-Reverte, que me animó . Ha trabajado mucho con nosotros, hemos estado con él en el helicóptero y las embarcaciones durante persecuciones. Me dijo que merecía la pena e Imagenta me lo ha publicado», cuenta.

En «El estraperlista inverosímil», Julio Verdú recopila historias ocurridas en distintas épocas y a personas diferentes relacionadas con el contrabando de tabaco y el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La corrupción también está presente.

Según el autor, son historias reales «aunque yo les doy un toque de ficción , las retuerzo a mi manera y meto todas estas anécdotas en la vida de una misma persona. Las historias no las cuenta el protagonista sino un narrador que está en la cárcel porque fue parte de las mismas. Al final del libro se sabe por qué está en prisión. Cada capítulo es una pequeña trama con un hilo general sobre una gran operación de droga », explica.

Algunas las ha recopilado a través de compañeros de la Guardia Civil pero también de personas que de alguna u otra manera están relacionadas con las mismas. Otras, las ha vivido el propio Verdú.

Bicicletas y pavos contrabandistas

Una de ellas es la de un hombre que entraba andando cada día en Gibraltar y salía en bicicleta con una caja de arena. «Es una historia real. Conozco al sobrino-nieto de ese señor. El guardia civil se volvía loco cada día registrando la arena y no encontraba nada, hasta que se dieron cuenta de que en realidad se dedicaba al contrabando de bicicletas », señala.

Otra, también muy curiosa, es la de un vecino que llevaba sus pavos a Gibraltar «para que pastaran allí. Ésta me la ha contado el guardia civil que lo descubrió todo. Al sospechar, tocó la alarma en la aduana y los pavos comenzaron a correr y a aletear, cayendo de debajo de sus alas los cuarterones de tabaco que escondía y que pretendía sacar de Gibraltar. El libro va de este tipo de historias curiosas, interesantes y poco conocidas».

Verdú prefiere no pronunciarse sobre los estragos que está causando actualmente el narcotráfico y el contrabando en la zona y sus claves porque considera que, dado su trabajo, se trata de cuestiones «delicadas», aunque sí destaca, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en que antes de que toda esta lacra adquiriera las dimensiones actuales, existía un acuerdo no escrito entre el contrabandista y el narcotraficante hacia los agentes de la autoridad: «Antes te los encontrabas en la playa durante un alijo, dabas una voz y todo el mundo se paraba. Eran más respetuosos con las Fuerzas de Seguridad. Ahora, a una lancha hay que pararla por las malas, porque ellos no se detienen, y si te encuentras un alijo en una playa tienes que ir como si fueras a la guerra . Hace años eran más respetuosos con las Fuerzas de Seguridad”, asegura.

«El contrabando se nos fue de las manos»

Sobre el contrabando de tabaco , reconoce que esta actividad ilícita siempre se ha visto en la zona como un delito menor, «como una cuestión de supervivencia para mucha gente, incuso se ha visto de manera simpática. Sin embargo, en los ochenta y los noventa, el contrabando se nos fue de las manos . Con la complicidad de Gibraltar comenzaron a usar lanchas muy potentes, las Phantom, que nos costaba mucho trabajo perseguir. Cuando esta gente del tabaco empezó a ver que podían dedicar las mismas embarcaciones al negocio del hachís, se produjo el salto espectacular a la droga ».

Sobre el contrabando de tabaco en la actualidad, recuerda que no ha cesado pese a la subida de precios en Gibraltar aunque sí reconoce que existe «un cierto impás» a ver qué va a ocurrir con el Brexit y con los acuerdos sobre Gibraltar. «No hay que olvidar que estamos hablando de que el tabaco supone la quinta parte de los ingresos de Gibraltar», apunta.

Y es que el Campo de Gibraltar es una fuente inagotable de inspiración:« Para el tema del contrabando hay pocas zonas como ésta . Estamos en la frontera entre España y Marruecos, entre España y Gibraltar, entre España, Europa y el resto del planeta. El puerto de Algeciras nos conecta además con todo el mundo».

«El estraperlista inverosímil» será presentado el 26 de mayo las siete de la tarde en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras. A partir de entonces saldrá a la venta.