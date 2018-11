BREXIT La Línea de la Concepción pide autonomía ante la crisis de Gibraltar El alcalde propone esta fórmula para conseguir un régimen especial como Ciudad Autónoma por sus probelmas estructurales tras la frustración del Plan Integral del Campo de Gibraltar

Soraya Fernández

El municipio gaditano de La Línea de la Concepción, perteneciente al Campo de Gibraltar que linda con Gibraltar tiene una población de 65.000 habitantes, 11 kilómetros de playa, una gastronomía única y muchos problemas.

La Línea de la Concepción tiene una dependencia económica de Gibraltar evidente, una servidumbre probada, 11.000 residentes que trabajan en el Peñón, un problema gravísimo de desempleo cuya tasa es del 30%, falta de formación, tasas muy elevadas de absentismo y de fracaso escolar, deterioro de infraestructuras públicas, estrangulamiento económico de la pequeña y mediana empresa y una situación alarmante originada por el narcotráfico y el contrabando de tabaco.

Por todo ello, en este municipio se viene reclamando históricamente su singularidad. Sin embargo, el esperado Plan Integral para el Campo de Gibraltar aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 16 ha generado una ola de indignación y frustración entre sus vecinos, que consideran que no se ha tenido en cuenta la singularidad de La Línea y que han iniciado una campaña en las redes sociales para reclamar que la frontera de Gibraltar se sitúe en San Roque y que se depositen votos nulos en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

El alcalde, Juan Franco, del partido localista La Línea 100x100, se ha mostrado muy crítico con dicho plan y sorprendía a todos esta semana al anunciar que quiere que el municipio sea declarado Ciudad Autónoma, como lo son Ceuta y Melilla.

Propuesta llamativa

«Reconozco que es una propuesta cuanto menos, llamativa, pero hay que entender por qué se formula. Llevamos años reclamando el reconocimiento de nuestra singularidad. Con todo lo que se nos había dicho, estábamos esperanzados en que habría medidas excepcionales para La Línea, pero no ha sido así. El Plan Integral para el Campo de Gibraltar no incluye las iniciativas que demandamos y esperábamos. Tras esto empezamos a madurar esta idea porque además, tengo que decir que no conozco ninguna norma ni mención en el ordenamiento jurídico español que recoja la posibilidad de reconocer una singularidad a un territorio del Estado», explica el alcalde a ABC.

Juan Franco lamenta que haya habido quienes hayan ridiculizado esta propuesta porque sostiene que es viable. Esta afirmación la fundamenta en dos artículos de sendos textos normativos del máximo nivel «que dan soporte a lo que estamos planteando», explica.

El primero es el artículo 144 de la Constitución, que según señala, contiene la fórmula jurídica para lograrlo, una ley orgánica: «Este artículo establece, en su apartado primero, que podrán constituirse comunidades autónomas de ámbito territorial al provincial (...) cuando se den motivos de interés nacional -cosa que aquí se dan porque somos territorio colindante con Gibraltar- y se determinará su autonomía a través de un estatuto de autonomía que se regulará a través de una ley orgánica”.

El otro texto legal en el que apoya esta aspiración es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto el artículo 107.1, que prohíbe las ayudas de Estado a territorios de la Unión, «aunque si se sigue leyendo, el 107.3.A establece que son compatibles con el mercado interior las ayudas de Estado dirigidas a territorios en los cuales exista un nivel de vida anormalmente bajo o en el que se den graves situaciones de subempleo. En nuestro caso podíamos sustituir el ‘o’ por ‘y’», señala.

Un proceso largo y complejo

Por ello, insiste en que hay cobertura legal para formular esta reclamación, aunque reconoce que será un proceso muy complejo y largo. «Si hay voluntad, puede ser la solución para este territorio, que tantos quebraderos de cabeza da al Gobierno central»”, apunta.

El regidor asegura que no tiene afán independentista y que lo que persigue es que se establezca un régimen especial para La Línea: «No tengo pretensiones políticas ni independentistas, sólo me mueve mi pueblo y que se den herramientas para poder solventar los problemas que tiene».

El sociólogo de La Línea de la Concepción y miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños, Francisco Oda, se ha pronunciado a favor de la propuesta del alcalde. En declaraciones a la Cadena SER, Oda explicó que hay un sentimiento en esta ciudad que se vincula al abandono «y al apaleamiento continuo a lo largo de la historia».

Con los gibraltareños dentro

Además, considera que el artículo 144 de la Constitución española «está pensado para el Campo de Gibraltar y la propia Gibraltar, para integrarse en una comunidad nueva con los gibraltareños dentro. Es más fácil crear una ciudad autónoma o una comunidad autónoma que una provincia», apuntó.

También se ha mostrado a favor de esta opción el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymel), Lorenzo Pérez-Periáñez: «La singularidad de esta ciudad se tiene que plasmar en algo tangible y creo que la declaración de Ciudad Autónoma puede ser una salida. Tenemos una identidad propia cultural, económica, social y geográfica. La Línea de la Concepción da el perfil para ser Ciudad Autónoma».

En contra

En contra se han posicionado los responsables del PSOE y el PP en La Línea de la Concepción, quienes han llegado a calificar esta propuesta de «mamarracho» y de «brindis al sol». El PSOE ha pedido incluso al PP que abandone el pacto de gobierno municipal con La Línea 100x100.

Al respecto, el alcalde ha contestado que no va a entrar en descalificaciones: «Lo que quiero es construir. Que presenten una alternativa creíble, razonable y fundada en derecho. Si la encuentran, me sumaré a esa propuesta».

También ha generado rechazo en la Unión Comarcal de CCOO, que aunque ha reconocido que el contenido del Plan Integral para el Campo de Gibraltar ha sido «un jarro de agua fría» para las pretensiones del reconocimiento de la singularidad de La Línea, la propuesta de Ciudad Autonóma es poco realista «y resta rigor a las demandas del pueblo linense».