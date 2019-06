REPORTAJE Campo de Gibraltar: El azote de los narcos también está en el aire ABC Sevilla se sube a bordo de uno de sus 13 helicópteros de la Policía Nacional para adentrarse en el ingente trabajo que se realiza desde el aire contra el narcotráfico y el crimen organizado

Soraya Fernández @sorayafergo Algeciras Actualizado: 30/06/2019 07:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es el mismo helicóptero en el que viajó recientemente el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. Está desplegado en el Campo de Gibraltar y el Estrecho por el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar

Luis –prefiere no hacer públicos sus apellidos-, es el piloto que nos guía en el vuelo y el responsable de la tripulación de esta aeronave. Muchas horas de vuelo y años de experiencia nos permiten, a través de su testimonio, conocer mejor el callado pero fundamental trabajo que la Policía Nacional hace desde el aire para combatir a los ilícitos.

Mientras recorremos la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar, con las impresionantes vistas de las que nos permite disfrutar el helicóptero, este experimentado piloto reconoce que contar con esta aeronave supone un «salto cualitativo muy importante. Llevamos unos medios muy sofisticados. Además, estamos siempre buscando para conseguir lo mejor que se pueda; eso sí, sabiendo que la Policía Nacional es pobre, no como otras agencias que se dedican a cosas parecidas y tienen líneas de presupuesto mucho más altas que nosotros». Se refiere a Vigilancia Aduanera. «Ojalá tuviésemos los medios que tienen ellos. La desproporción es bastante grande», se lamenta.

¿Cómo se lucha desde el aire contra el narcotráfico?. La respuesta está en la táctica y la estrategia. “El helicóptero es un medio de primer orden dentro del trabajo policial. El trabajo de inteligencia que hacemos facilita mucho el de quienes están en tierra. Podemos ver y posicionar todos los objetivos y dar datos de los mismos”.

Afirma que el narcotráfico ha cambiado en el último año y que el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha sido clave. Han cambiado los métodos, la logística y los perfiles de los narcos: «Ha habido una evolución clarísima. Ellos se han dotado de medios muy sofisticados, actúan de otra manera, están muy especializados y tienen una logística muy potente. Tener datos sobre la misma y transmitirla es vital».

También afirma que hay un antes y un después en el comportamiento de los narcos: «La arrogancia e impunidad con la que se movían, sobre todo los más jóvenes, ha desaparecido. Los ilícitos han visto hay consecuencias. Ya no sale gratis delinquir. La ley se ha hecho cumplir y punto. Hay un antes y un después».

Pero es en el área de inteligencia donde el helicóptero desempeña un papel determinante: «No siempre se nos ve. La mayoría de las veces nadie tiene ni idea de que estamos trabajando. Son esas misiones de inteligencia a las que le damos un valor muy importante».

Contar con este helicóptero permite además controlar muchas millas cuadradas. Eso sí, volar de noche es sinónimo de dificultad, peligro y complicaciones, «y los malos hacen las cosas de noche, tienen esa costumbre», señala en modo irónico.

Una de las claves del trabajo que realizan los medios aéreos de la Policía Nacional, y que les está reportando grandes éxitos, es la investigación: «Hemos hecho un abordaje al delito a través de la investigación, de obtener información y conseguir pruebas. Lo importante es desmantelar las organizaciones y a sus cabecillas. Cuando te presentas ante el juez tienes que hacerlo con pruebas. Coger 1.000 kilos de hachís y dos detenidos para nosotros, desde el punto de vista técnico, es un desastre. No es así como se desmantela este tipo de delincuencia», explica.

Desplegados 400 investigadores en la zona

Prueba del esfuerzo que se está realizando es que la Policía Nacional cuenta con 400 agentes dedicados a la investigación y la inteligencia entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

Pero esta lucha no es igualitaria. «Ellos –se refiere a los ilícitos- tienen una financiación ilimitada. Si necesitan algo, lo compran. No obstante, nosotros estamos en el lado de los buenos y eso siempre tiene un plus. Muchas veces la suerte te acompaña y además somos muy concienzudos y tenaces», sentencia.

Esta desventaja la suplen además con vocación y motivación. «Sacamos el máximo rendimiento a lo que tenemos para ser lo más eficaces y lo más eficientes posible», indica.

Imagen del Estrecho de Gibraltar tomada desde el helicóptero. Sergio Rodríguez

La prohibición de las narcolanchas –«gomas» en el argot policial- también ha sido un acierto: «Ha sido una decisión estratégica que también se ha notado y es otra de las circunstancias que hacen que esta lucha tenga éxito». De hecho, durante el vuelo sólo avistamos una de estas embarcaciones, pero era de la Guardia Civil.

«No somos la puerta de entrada de la droga»

Su aparente calma se altera cuando se le pregunta por la ingente cantidad de droga que entra por las costas andaluzas: «No somos la puerta de entrada de la droga en Europa. ¿En el puerto de Algeciras pasa más que por Marsella? Claro que no. Decir que la droga que entra en Europa pasa por España es mentira. Cada país tiene su punto de entrada».

Pero Luis advierte que no se puede bajar la guardia: «Prueba a quitar todos los medios que se han desplegado y verás cómo volvemos a lo mismo”»

Salvan la vida a seis narcos en La Línea

Este helicóptero no sólo persigue el narcotráfico. Hace unas semanas, su tripulación evitó que seis narcos murieran ahogados en La Línea de la Concepción. «Hubo un golpe de mar y cayeron seis personas al agua. El jefe de tripulación del helicóptero fue el que evitó que tuviéramos seis cadáveres en la playa. Fue el artífice de aquel salvamento. Se les estaba controlando. Aquella tripulación tenía una misión que yo le ecomendé pero lo primero es la vida humana. Lo hicieron con muy poco combustible y permanecieron allí hasta que se aseguraron que no quedaba nadie en el mar», cuenta.

También posibilitaron el rescate de cuatro chicos que se habían perdido en el Río de la Miel, en Algeciras, hace unas semanas.

La lucha contra la inmigración irregular es otro de sus ámbitos de trabajo. «Lo primero es la acción humanitaria y evitar la pérdida de vidas. Luego ya está el tema de la lucha contra las redes de trata de seres humanos».

Los dos pilotos, junto al helicóptero. Sergio Rodríguez

La misión principal de los medios aéreos es dar apoyo operativo al resto de las unidades y servicios de la Policía Nacional y participar en misiones humanitarias y de auxilio a los ciudadanos.

Éstos son los datos técnicos del helicóptero:

Modelo: Eurocopter EC 135 valorado en unos cuatro millones de euros aunque con el equipamiento puede rondar los 5 millones de euros.

Equipación: Equipado con un radar de búsqueda, dispositivos de captación de imágenes, grabación y transmisión en tiempo real y otros sofisticados equipos que no se pueden contar por no dar pistas a los ilícitos.

Tripulación: Dos pilotos, un operador y un técnico de mantenimiento de aeronaves. El helicóptero cuenta con tres tripulaciones que rotan por turnos, por lo la tripulación global está integrada por 12 personas.

Autonomía de vuelo: Entre dos y tres horas aunque se puede aumentar con un depósito de combustible auxiliar.

Velocidad: Puede alcanzar casi los 120 nudos (300 kilómetros por hora). Las narcolanchas pueden llegar a los 70 nudos y las embarcaciones potentes de la Guardia Civil rondan los 35 nudos.