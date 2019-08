Cádiz Arranca la vendimia en el marco de Jerez La previsión de la cosecha es que sea de «alta calidad» a pesar de la escasez de lluvias durante el año en curso

E. Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 12/08/2019 15:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Consejo Regulador anunciaba el inicio de la vendimia en el Marco de Jerez, que promete altos niveles de calidad, a pesar de las «suaves condiciones meteorológicas», explican desde dicha entidad, que matizaba que «ya desde el viernes en algunos lagares comenzaban los trabajos», mientras que mañana martes, por ejemplo, empieza en González Byass, según la información facilitada a ABC.

La práctica ausencia de lluvias durante los últimos meses, donde apenas se han recogido 400 litros por metro cuadrado, que cayeron casi en su totalidad en otoño y principios de invierno, reducirá la cosecha, según las previsiones, en alrededor de un 20-25 por ciento, aunque gracias al rocío nocturno, e incluso al poniente que ha bajado el termómetro, se verá mitigado el descenso de ese volumen.

Las labores de corta y molturación de uva para la elaboración de vinos amparados han dado ya comienzo en algunas de los 32 bodegas de elaboración inscritas este año en el correspondiente registro del Consejo Regulador. Se trata fundamentalmente de lagares de grandes bodegas, que están procesando uva de viñedos situados en el interior, que es siempre la primera en alcanzar los niveles suficientes de madurez. No obstante, no se prevé que los viñedos de la costa empiecen a vendimiarse hasta finales de mes, por lo que hasta dentro de un par de semanas no se habrá generalizado la vendimia, según informa el Consejo Regulador.

Como consecuencia de todo ello ha habido algunos brotes puntuales de pudrición y de oidium en viñedos de la costa, que están muy controlados. En cualquier caso, la tónica general en la uva que está entrando ya en los lagares es la de un nivel de sanidad alto y, a pesar de la meteorología, unas graduaciones considerables, en algunos casos en el entorno de los 12º Baumé. A pesar de la lenta maduración de la uva, por las suaves temperaturas, que se ha traducido en algunas de las tomas de muestra en altos niveles de acidez, se prevé un potencial importante de cara a la calidad de la uva obtenida.