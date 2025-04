La lluvia rompe el Domingo de Ramos en Cádiz

Ana Mendoza / Rubén López Cádiz 24/03/2024

Los pronósticos del tiempo no eran buenos. Los partes lo indicaban desde hacía varios días y finalmente este Domingo de Ramos ha quedado truncado por el agua, por la lluvia que ha dejado en su templo a cuatro de las cinco hermandades que en Cádiz capital iban a realizar su estación de penitencia.

Solo la cofradía del Despojado hacía estación de penitencia en Catedral aunque una vez allí optaba en primer lugar por regresar a su templo salesiano por el camino más corto pero posteriormente y en consenso con el Cabildo Catedral acordó permanecer en la Seo.

Borriquita, Las Penas y Humildad y Paciencia comunicaron respectivamente su decisión de no salir y Sagrada Cena retrasó hasta en dos ocasiones el inicio de la procesión e incluso abrieron las puertas y salió el cortejo pero finalmente decidió regresar porque comenzó a llover con más intensidad. Quedaba así roto el Domingo de Ramos sin remedio.

1 Francis Jiménez DESDE SAN JOSÉ La Paz-Borriquita Domingo de Ramos

Unos minutos antes de la una del mediodía llegaba la fatídica decisión. El hermano mayor de La Paz comunicaba lo que era un secreto a voces desde horas antes: Borriquita se quedaba en su templo en este complicado Domingo de Ramos 2024. José Luis Fernández tomaba la palabra y comunicaba lo que él mismo intuía desde el Sábado de Pasión. «Me lo imaginaba desde el día antes porque uno mira mucho los partes y la verdad es que no eran nada buenos, todo con mucha incertidumbre y eso preocupa bastante», explicaba el hermano mayor.

Noticia Relacionada Fotos: La Borriquita el Domingo de Ramos en la Semana Santa de Cádiz 2024 Francis Jiménez Lágrimas en San José dar conocerse que La Paz, primera cofradía en estrenar la jornada se queda en casa

Una reunión previa en San José con el Consejo de Hermandades era el primer paso para que La Paz decidiera finalmente no realirzar su estación de penitencia. A partir de ahí la desilusión mostrada en los rotros de muchos de los hermanos de la cofradía, sobre todo los más pequeños. «Todos los hermanos se lo han tomado bien, con sensatez, aunque es cierto que los más pequeños se llevan un palo grande y en esta cofradía tenemos muchos hermanos de corta edad que quieren acompañar al Señor y a la Virgen del Amparo«, destaca el máximo responsable de la cofradía.

A esa hora aún se desconocía lo que podían hacer el resto de hermandades y sobre todo el Despojado que dos horas más tarde saldría del colegio Salesianos. Independientemente de ello, la cofradía deseaba la mayor de la suertes al resto de cofradías del día. «Nosotros hemos tomado nuestra decisión. Venimos de muy lejos y tenemos un enorme patrimonio que cuidar«. Y es que el hermano mayor reconocía que además de la distancia de San José con el casco antiguo, también influía el hecho de ir con dos pasos. »Eso pesa bastante porque llevamos un palio y tiene que ir a un ritmo. Esto ha venido así finalmente y tenemos que asumir las cosas que vienen. Nos encomendamos al próximo Domingo de Ramos de 2025 que será en abril y dicen que es un mes más tranquilo en lo metereológico«.

Noticia Relacionada Lágrimas en la Borriquita que suspende su salida del Domingo de Ramos en Cádiz por la amenaza de lluvia A. Mendoza La hermandad, la primera que tenía prevista su salida en la jornada de hoy, toma esta decisión tras la reunión con el Consejo y su Junta de Gobierno

Las puertas de San José, tras un rezo por parte del director espiritual, se abrían para que fieles y devotes disfrutasen del esplendor de Jesús de la Paz y la Virgen del Amparo. Los dos pasos aguardaban debajo del dintel de una iglesia abarrotada de hermanos, de penitentes, de niños, niñas y muchos bebés con sus túnicas blancas y rojas.

Ilusión que volverá el año que viene pero que se mantiene viva todo un año gracias al trabajo de una hermandad que ha involucrado a una parroquía, a todo un barrio que veía como esta Semana Santa se quedaba sin la Paz del Señor de San José.

2 FraNcis Jiménez Desde Salesianos El Despojado Domingo de Ramos

El efecto dominó de la no salida de Borriquita no llegó a Salesianos. Transitar por la Avenida María Auxiliadora de San José hasta el colegio hacía pensar que la hermandad de Jesús del Amor Despojado tomaría la misma decisión que su cofradía vecina. Ni mucho menos. «Salimos«. Hermanos con sus túnicas blancas de penitentes eran un jolgorío, la cofradía salesiana decía salir manteniendo sus horarios y sin cambiar nada de su corrido.

Fernando Díaz, pregonero de la semana mayor gaditana, daba la primera levantá y la hermandad salía del pabellón del colegio para avanzar por su patio y adentrarse en la avenida principal. Con su doble paso habitual, pero con más ligereza que en otras ocasiones pues la situación en el cielo no pintaba bien.

Noticia Relacionada Fotos: El Despojado en el Domingo de Ramos en la Semana Santa de Cádiz 2024 Francis JimÉNEZ Se ha cubierto al Cristo con un capote de lluvia durante su estancia en la Catedral y el paso se quedará en la SEO hasta el próximo sábado

Y es que la decisión aunque sorprendente, viendo que Borriquita había tomado minutos antes justo la contraria, tenía sus motivos en el hecho de ser una hermandad que suele andar rápido y que solo tiene un paso. Tanto es así que en poco más de dos horas la Cruz de Guía del Despojado se plantaba en la calle Nueva y en una tirá el misterio (cada vez más completo y estrenando fase de dorado) llegaba de Canalejas hasta la calle Pelota. Inmenso trabajo de la cuadrilla de Joaquín Cortés.

Noticia Relacionada Vídeo: El Despojado acelera el paso con motivo de la lluvia y se refugia en Catedral LA VOZ La Sagrada Cena tomará una decisión definitiva sobre su salida procesional a las 18 horas, tras consultar los últimos partes meteorológicos

A esa hora, cerca de las seis de la tarde, llovía con fuerza y la Junta de Gobierno se reunía de urgencia dentro de la Catedral. La primera decisión fue regresar por el camino más corto a Salesianos tomando Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y todo el recorrido de vuelta. Momentos de mucha incertidumbre pues no paraba de llover, no de manera muy intensa, pero sí lo suficiente para estropearlo todo. Finalmente, y pasado un tiempo notorio, se tomanba la decisión más prudente: permanecer en la Catedral hasta al menos el Sábado Santo cuando la hermandad tratará de volver a Salesianos.

Una decisión difícil, compleja pero muy arriesgada por parte de la hermandad. «No sabemos si la decisión será acertada, ya veremos cuando nos recojamos», explicaba antes de salir José Antonio Pérez, hermano mayor. Visto la situación no fue la mejor opción, aunque analizarlo todo a posteriori es demasiado sencillo y fácil.

3 Antonio Vázquez Desde San Lorenzo Las Penas Domingo de Ramos

En torno a la iglesia de San Lorenzo se reunían los hermanos de Las Penas con sus túnicas puestas y para acceder al templo a la espera de que la junta de gobierno tomara una decisión sobre salir o no. La hermana mayor de la corporación, Inmaculada Ruiz Gené pedía respeto y silencio y anunciaba que a las 14.15 horas se reunirían para acordar qué hacer. En el exterior el viento cada vez iba a más. Seguía el cielo cubierto de nubes.

Las cuadrillas y los capataces, junto con las bandas, aguardaban a ver qué pasaba. Entre ellos estaba Juan Carlos, uno de los ayudantes del capataz del Señor de las Penas, Juan Antonio Casamichana. «No sabemos aún qué puede pasar pero nosotros aceptaremos lo que decida la junta». Justo en ese momento llegaba ya el aviso. La hermandad de Las Penas optaba por no realizar la salida procesional. Era la propia hermana mayor la que lo comunicaba a los hermanos y acto seguido brotaban las primeras lágrimas de muchos de ellos. Pequeños y mayores, cargadores y cargadoras, fieles y devotos... no había consuelo en ese instante a pesar de las palabras de la hermana mayor. Unos y otros se abrazaban. Anabel estaba delante del paso del Señor y no podía ocultar el llanto. Este Domingo de Ramos no podría ir de maniguetera portando a Jesús de la Penas. Mira al paso y se viene abajo.

Noticia Relacionada Fotos: Las Penas y el desconsuelo Antonio Vázquez La Hermandad de San Lorenzo ha suspendido su salida procesional por el riesgo de lluvia

Entre los hermanos también se encontraban Toñi Martínez Novas, pregonera de la Semana Santa de 2022 así como Miguel Ángel Novo, antiguo hermano mayor de esta corporación y pregonero de la Semana Santa de Cádiz del año 2000. Sereno, tranquilo y ya sin la túnica, Miguel Ángel Novo explicaba cómo veía la decisión de no salir. «Es sin duda doloroso pero es lo que hay no pasa nada. Para quienes deciden esto no es nada fácil pero hay que tener muchas cosas en cuenta y si la situación no es buena pues es lo mejor». Novo comentaba además que «es un día duro para todos, por todo el trabajo que hay detrás, pero hay que pensar que esta noche a partir de las doce ya empieza un nuevo año y hay que seguir trabajando. Hay que hacer una lectura positiva. Lo que más cuesta es explicarles a los más pequeños pero hay que ver también que es Domingo de Ramos y estamos todos juntos en unión viviendo este momento, haciendo hermandad».

Noticia Relacionada Vídeo: La banda de cornetas y tambores, al encuentro de su Cristo interpretando la marcha Penas de San Lorenzo LA VOZ La hermandad se ha quedado en la iglesia gaditana y ha suspendido su salida procesional ante el riesgo de lluvia

La hermana mayor, Inmaculada Ruiz Gené, iniciaba una oración que seguían todos los hermanos y posteriormente también hacía ante los titulares protestación pública de fe tal y como se hubiera hecho en la Catedral de Cádiz. Rezaban después con canto ante el Señor de las Penas y la Virgen de la Caridad. Las lágrimas se volvían intensas por la emoción del momento. Era Domingo de Ramos, su día, y ante Ellos estaban. Posteriormente llegaba la banda del Señor, la Unión de Baena interpretando Penas de San Lorenzo. Después sería la Filarmónica de Conil la que accedía en parte al templo. Con tristeza pero a la vez con la esperanza de un nuevo año cerraba este Domingo de Ramos la archicofradía de Las Penas.

4 Antonio Vázquez Desde Santo Domingo Sagrada Cena Domingo de Ramos

En Santo Domingo comunicaban que la hermandad de la Sagrada Cena iba a salir según lo previsto. Llegada la hora la junta de gobierno atrasaba quince minutos esa salida. El tiempo no acompañaba, los cielos seguían nublados pero la corporación sacramental buscaba la posibilidad de poder realizar su estación de penitencia. Los responsables de la cofradía se reunían y consultaban los partes.

Dentro del santuario de la Patrona los hermanos aguardan con sus túnicas a que llegue el momento. El cortejo se formaba en el patio. El padre Pascual Saturio, prior del convento, acompañaba el momento pendiente de la evolución de la decisión.

Nervios, incertidumbre... Pero por otro lado todo hacía indicar que la hermandad iba a salir. Esa era la intención. En el exterior el público aguardaba y se veían los primeros paraguas en Compás de Santo Domingo. Anunciaba entonces la hermandad que saldría media hora más tarde, es decir a las 18.00 horas. El Despojado ya había entrado en Carrera Oficial y le sorprendía la lluvia en San Juan de Dios y Sagrada Cena quería salir. Se abrían por fin las puertas de Santo Domingo. Y ahí se plantaba la cruz de guía, precedida por el muñidor. La gente aplaudía en ese instante agradeciendo así la decisión de la hermandad. Avanzaban las primeras filas del cortejo pero se seguía mirando al cielo.

Minutos después empezaba a llover con más fuerza. El paso se había aproximado a la salida bajo las indicaciones del capataz Óscar Jiménez. La AM Polillas aguardaba para interpretar el himno. Con todo el cortejo fuera y cuando el misterio de Jesús del Milagro estaba a tres metros de la rampa de salida la corporación decidía regresar.

El paso quedaba dentro del templo y los hermanos de fila volvían a entrar. En ese momento Jaime Álvarez, mayordomo de la corporación pedía tranquilidad y guardar respeto dentro de la iglesia y realizaban la estación de penitencia dentro del templo dominico. También el prior Pascual Saturio se dirigía a los hermanos ante la Patrona y María Santísima Reina de Todos los Santos. Concluía de esta forma este Domingo de Ramos para la corporación de la Sagrada Cena.

5 Antonio Vázquez Desde San Agustín Humildad y Paciencia Domingo de Ramos

Una decisión muy complicada la que la Junta de Gobierno de Humildad y Paciencia debía tomar en una tarde de Domingo de Ramos que se había complicado en exceso. Tanto es así que la salida del Despojado había credo «muchas dudas», tal y como apuntaba David García Rivas, hermano mayor de la hermandad de San Agustín.

Ver a una cofradía en la calle hace que te replantees todo pero en la cofradía comprobaron como la tarde iba empeorando al igual que los partes. «Ver que el Despojado estaba en la calle nos ha hecho pensarlo todo pero los partes han empeorado mucho y lo más responsable era quedarse en casa», explicaba el máximo responsable de la hermandad.

A unos metros el hermoso manto de la Virgen de la Amargura y sin perder de vista la espalda espléndida del Señor obra de Jacinto Pimentel hace más de 400 años. «Es un patrimonio que tenemos que conservar. Lo hemos heredado de nuestros antecesores y es algo vital para nosotros. No podemos arriesgarlo todo».

Será una despedida amarga para David García pues «el año que viene estaré como un hermano más con mi cirio». Y es que acaba su mandato como hermano mayor. «Ha sido todo un año trabajando, esto es muy duro porque son muchas emociones. Nuestros titulares están aquí y eso lo tenemos que tener en cuenta pero al final para nosotros el Domingo de Ramos es un día muy especial».

Como un hervidero de penitentes y hermanos, San Agustín rezaba el rosario como preludio de la despedida de este amargo Domingo de Ramos. «Esperemos que llueva con fuerza», decía un hermano cuando salía de la iglesia. El que no se consuela es porque no quiere. Cádiz se queda sin disfrutar en la calle de una de las mejores imágenes de su gran patrimonio cofrade. «Ha sido una desilusión pero esto es así y tenemos que aceptarlo», decía el capataz Paco Álvarez, econmendándose a que el Martes Santo haya mejor suerte con su cofradía de Columna.

Las puertas de San Agustín se abrían para que la emoción de dentro se extendiera fuera. Cádiz perdía su Domingo de Ramos pero no su patrimonio en imágenes, fieles y hermanos de cofradías que demuestran un amor infinito a sus titulares.