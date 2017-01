Netflix: Todos los títulos que llegan a su catálogo en enero de 2017

La lista de documentales también nos llega por cortesía de los amigos del Rincón de Netflix, y aquí los tenéis para que toméis nota.

Fast Food Nation el 1 de Enero.

The Rat Race (2010) el 1 de Enero.

Becoming Zlatan (2016) el 1 de Enero.

Roger Waters The Wall (2014) el 1 de Enero.

Super Size Me (2004) el 1 de Enero.

Alí (2001) el 1 de Enero.

The Land of the Enlightened (2016) el 1 de Enero.

Cartel Land (2015) el 1 de Enero.

Real Detective (2016) T1 el 2 de Enero.

Jen Kirkman: Just Keep Livin’? el 3 de Enero.

Jim Gaffigan: Cinco el 10 de Enero (Original de Netflix).

Neal Brennan: 3 Mics el 17 de Enero (Original de Netflix).

Gad Gone Wild el 24 de Enero.

Cristela Alonzo: Lower Classy el 24 de Enero (Original de Netflix).