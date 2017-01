Nacho Vidal confiesa que tiene una hija transexual de 9 aÃ±os: Â«Mi hijo Nacho ahora se llama VioletaÂ»

Tras su paso por el reality de Telecinco «Supervivientes», el actor porno Nacho Vidal se tomó un descanso y dejó de lado la televisión. Pero este sábado volvió al plató de «Sálvame Deluxe», y en una emotiva entrevista confesó que su hija de nueve años es transexual: «Mi hijo Nacho ahora se llama Violeta».

«Al principio pensaba que mi hijo era marica y le dije que no pasaba nada», relataba Vidal, pero en cuanto habló con su hija se percató de que la realidad era otra: había nacido niño pero se sentía niña. Su padre enseguida se la tomó en serio: «Es muy madura, tiene responsabilidades y una lucha que no deberían existir para una niña de 9 años», ha explicado.

Aunque no ha sufrido problemas en el colegio, al actor de cine para adultos sí le preocupan cosas como el nombre que figura en los registros: «La primera barrera es el nombre porque en los documentos ella aparece como Ignacio Puerta González, pero ella es una niña por dentro y por fuera. Eso como padre duele», reconoce. Por ello se enfrentó a una odisea para que estos se modificasen: «Algo tan sencillo como es cambiar el nombre al niño me causó problemas en un juzgado, en el que el juez me dio la razón pero la fiscal se opuso al cambio de nombre».