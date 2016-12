Los actores de «Canta» y Paul McCartney protagonizan la felicitación más divertida de la Navidad

Es casi una tradición que el programa del presentador estadounidense Jimmy Fallon emita alguna felicitación navideña por estas fechas, utilizando la presencia de algún famoso. La más conocida es la que emitieron con Mariah Carey (acompañada por The Roots) y su famoso «All I want for Christmas is you».

Veintiún millones de reproducciones nada menos. Este año los protagonistas son Reese Witherspoon,Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane y el resto del reparto de la película «Canta».

Pero además de los protagonistas de la película hay otro invitado muy especial: nada menos que Paul McCartney aparece también para cantar la versión a capela de «Wonderful Christmastime» («Maravilloso tiempo de Navidad»).