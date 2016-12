El otro final de «Velvet»: Así es la vida de Alberto y Ana en Nueva York

«Velvet» concluyó su cuarta y última temporada el pasado jueves, pero su final aún sigue dando que hablar. Más de 4,3 millones de espectadores siguieron el último epiosido de la serie, que concluyó con la esperada boda de Alberto y Ana y pasó a la historia por emitir 15 minutos en riguroso directo. Como muchos fans de la serie estarán deseosos de saber cómo continuaría la historia, «Ecos de sociedad», la ficticia revista digital creada por Antena 3 para la serie, ha entrevistado a Don Emilio (José Sacristán), que ha desvelado algunos detalles sobre la vida de los protagonistas en Nueva York.

La primera pregunta que el periodista plantea al jefe de dependientes de las galerías es si viajará a Nueva York para visitar a su sobrina. «Pienso que va a ser más fácil que vengan ellos a verme, aunque no descarto la posibilidad de ir. Si mi sobrina monta el gran desfile que signifique su gran éxito en Nueva York, allí me tendrá. Pero la verdad es que uno ya ha viajado lo suyo, y a mí lo del avión no me gusta», confiesa.

Además, Don Emilio también ha hablado de su relación con Doña Blanca tras su inesperado final: «No es fácil encontrar palabras para describir primero a Doña Blanca y luego nuestra relación. Estábamos enfrentados, sobre todo a propósito de la llegada de Ana a las galerías, pero después han pasado cosas tanto en el ámbito de lo privado como de lo personal. Felizmente nos encontramos en algo que se aproxima a una idea de la lealtad (…) Celebro que tengamos una amistad sincera y total, pero debo ser prudente con la posibilidad de que tenga otra dimensión», afirmó.

Preguntado por si piensa en retirarse, Don Emilio afirma que a su edad apartarse está casi al orden del día. «Pero pienso, ¿a dónde me voy? Velvet es mi lugar en el mundo, tengo serias dudas de que pudiera respirar fuera de este lugar. Mientras el cuerpo aguante seguiré al pie del cañón», concluye.

Finalmente, sobre el regreso de Alberto como dueño de las galerías, Don Emilio prefiere también ser prudente y descubrir poco a poco lo que supondrá esta «revolución»: «Estamos aún reaccionando e intentando recuperar el equilibrio», concluye.