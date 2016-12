Llegó el gran final de Velvet. La popular serie de Antena 3 protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría se despedía de los telespectadores este miércoles tras cuatro temporadas de éxito en la cadena de Atremesdia.

Para celebrar la popularidad de su serie, la cadena y la productora idearon un broche final de lujo para Velvet: 15 minutos de directo. Varios actores participaron en una escena que contaba con imágenes de exterior. "A mí esto me pone mucho", confesó Echevarría días antes de enfrentarse al directo. No es para menos, en una secuencia entera en la que no se admitía ni un error, el grupo de actores tenía que estar más concentrado que nunca y así fue.

Las chicas Velvet fueron las que más se dejaron llevar por la emoción en su última escena juntas. Marta Hazas, Cecilia Freire y Paula Echevarría no pudieron contener las lágrimas en su escena y dieron rienda suelta a sus sentimientos.

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre demostraba toda su adrenalina soriendo en todos sus planos y abrazando a todos sus compañeros. Los actores principales acaparaban las miradas pero no fue ninguno de ellos los que regalaron los mejores momentos de la noche, sino uno de los secundarios. Asier Etxaendía, el actor que da vida al diseñador Raúl de la Riva, destacó entre todo el equipo de intérpretes.

Antes de que diera comienzo la secuencia en directo, las cámaras 360º que Antena 3 situó en el escenario del rodaje permitían al público en la web de la cadena conocer cómo se desarrollaba en vivo la serie. Gracias a esas cámaras, vimos a Asier Etxaendía muy nervioso, pero en el momento en el que las cámaras empezaron a rodar, el actor se centró en su personaje e interpretó a la perfección todas sus intervenciones en los 15 minutos de directo del final de Velvet sin que esos nervios interfirieran en su trabajo.

A pesar de estar plenamente concentrado en sus escenas, el actor se permitió la licencia de regalar a la audiencia un guiño a cámara tras descorchar alegremente una botella de champán, que ya forma parte del la historia de Velvet en televisión.

Final feliz

La serie cerró su paso por Antena 3 con un final feliz que resultó del agrado de sus millones de seguidores. Tras varios intentos fallidos, Alberto y Ana pudieron por fin sellar su amor, que se ha mantenido vivo durante décadas, convirtiéndose en marido y mujer. La pareja disfrutó de una ceremonia cargada de detalles a la que acudieron sus amigos y familiares. Don Emilio, al que da vida José Sacristán, fue el encargado de llevar a su sobrina al altar para entregar la novia a Alberto Márquez.

Después de despedirse en la cresta de ola registrando buenos datos de audiencia, Velvet dice adiós aunque puede que no para siempre. La cadena y la productora dan vueltas a un posible spin-off que podría ver la luz muy pronto.