«La La Land», la más nominada:

Estas son las nominaciones a los Globos de Oro 2017 en la categoría de cine:

Mejor película (drama):

Hasta el último hombre (Ya estrenada)

Comanchería (Fecha de estreno: 30 de diciembre de 2016)

Lion (Fecha de estreno: 27 de enero de 2017)

Manchester frente al mar (Fecha de estreno: 3 de febrero de 2017)

Moonlight (Fecha de estreno: 10 de febrero de 2017)

Mejor película (comedia o musical):

20th Century Women (Fecha de estreno: 25 de diciembre)

Deadpool (Ya estrenada)

Florence Foster Jenkins (Ya estrenada)

La La Land (Fecha de estreno: 13 de enero de 2017)

Sing Street (Ya estrenada)

Mejor director:

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animales Nocturnos

Mel Gibson, Hasta el último hombre

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar

Mejor actor de drama:

Casey Affleck, Manchester frente al mar

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hasta el último hombre

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Mejor actor de comedia o musical:

Colin Farrell, Langosta

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, Juego de Armas

Ryan Reynolds, Deadpool

Mejor actriz de drama:

Amy Adams, La Llegada

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Mejor actriz de comedia o musical:

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, La excepción a la regla (Rules Don't Apply(

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Comanchería

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor Johsnon, Animales Nocturnos

Mejor actriz de reparto:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Figuras Ocultas

Michelle Williams, Manchester frente al mar

Mejor película en lengua extranjera:

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann

Mejor película animada:

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana

My Life as a Zucchini

Canta

Zootrópolis

Mejor guion

'La La Land'

'Animales nocturnos'

'Moonlight'

'Manchester frente al mar'

'Comanchería'

Mejor banda sonora:

Moonlight

La La Land

La llegada

Lion

Figuras ocultas

Mejor canción:

'Can't Stop the Feeling'

'City of Stars'

'Faith'

'Gold'

'How Far Will I Go'

Premio Cecil B. DeMille

Meryl Streep