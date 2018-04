OPINIÓN Nubarrones y fenómenos costeros El nacionalismo de Arana era racial, xenófobo, biológico… En el que Dios y la «Ley vieja» conforman su lema

Alerta naranja y viento de rivera. Es lo que dijo el otro día el inefable Ortuzar del PNV, como gracieta a modo de crítica a C’s. Lo dijo durante la celebración del «día de la patria vasca». Desde 1932 se celebra el Domingo de Pascua de cada año, para conmemorar el día en que se considera que Sabino Arana recibió las ideas nacionalistas de su hermano Luis. El PNV lo organizó por primera vez dicho año en plena República, para conmemorar el cincuentenario del descubrimiento del nacionalismo por el joven Sabino en 1882. Pues bien, Ortuza, Urkullu y demás recolectores de nueces, rememoraron el Domingo de Resurrección, la condición de pueblo escogido por Dios, que además, a juicio del imbécil de Arana «no participó en la muerte de Cristo», como sí lo hizo el otro de los escogidos, el judío. El nacionalismo de Arana era racial, xenófobo, biológico… En el que Dios y la «Ley vieja» conforman su lema.

Cuando creó lo que sería el germen del PNV, estableció estatutariamente tres categorías de miembros dependiendo del número y calidad de sus apellidos. Investigó a los antepasados de su novia, Nicolasa Achica-Allende, en los archivos parroquiales para comprobar la pureza de su sangre. Halló en los archivos parroquiales hasta 126 apellidos de la susodicha. Pero enviudó y saben con quien se casó a pesar de sus 126 apellidos y haberse apareado «a distancia», porque además de imbécil, decía ser puro y casto el pulcro Sabino, pues con un Guardia Civil. Dicen que en el cielo se lio a dar cornadas a todo ángel que pasaba por su vera. Hablando de cornadas, decía el independentista que «el bizkaino es de andar apuesto y varonil, mientras que el español, o no sabe andar, poniendo como ejemplo a los quintos o si es apuesto es tipo femenil y puso como ejemplo el torero». Pues bien, con semejantes…Prefiero no escribir lo que pienso de todos estos para no ensuciar mis manos, porque mi mente se llega a poner obtusa cuando cavilo con estos. Los mismos a los que el PP suplica para que les aprueba sus presupuestos.

Miren, mi subida salarial está condicionada a esa aprobación. Prefiero renunciar a ella y que los presupuestos no se vean ensuciados de nueces recogidas durante años, hoy en la putrefacción más absoluta. No aprendemos y les garantizo que hay razones históricas para pensar que un PSOE que le diese importancia a la ‘e’ de su acrónimo, resolvería un mal endémico que dura 40 años. Ser decisivos en la gobernabilidad de España, aquellos que la quieren liquidar.

En 1931 el PSOE acertó descalificando la supuesta «ética política» de la Generalidad catalana. Advirtió de las intolerables coacciones en el plebiscito manipulado celebrado el 2 de agosto de 1931, para refrendar el proyecto de Estatuto de Maciá. Los socialistas advirtieron las maniobras del nacionalismo de postergar el castellano en la enseñanza, lo que provocó la ausencia del parlamento catalán de la bancada socialista. Algunos diputados socialistas renunciaron a su escaño.

Y aunque los socialistas acabaron por propiciar la autonomía catalana, tuvieron buen cuidado en no hacer concesiones en materias como la enseñanza, precisamente para impedir su instrumentalización con el objetivo de la independencia. Pero sabemos ahora que el PP renuncia a gobernar para todos los españoles y hace caso omiso a defender el español en el ámbito de la enseñanza en Cataluña. Es decir, renuncia a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la libertad de elección de los padres. No es cierto que el artículo 155 lo impida. En absoluto. Lo que impide dicho artículo es legislar en el Parlamento catalán, porque entre otras cosas, el mismo está válidamente constituido.

Lo que hay que hacer es cumplir la legislación vigente autonómica, dar curso inmediato al cumplimiento de las sentencias en la materia reiteradamente incumplidas desde época inmemorial y activar la Alta Inspección del Estado en Educación. Desde aquí invocó el «no al chantaje nacionalista» Ni presupuestosque huelan a nueces, ni bajada de pantalones que dejen entrever butifarras del Alto Ampurdán. España para los españoles. Decidamos nuestro futuro sin interferencias de los que quieren destruir 500 años de gloriosa Historia.