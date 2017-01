Siempre suelo decirme a mí mismo que es la última vez, pero ocurre que llega el momento y siempre vuelvo a recaer. He visto mucho cine y no puedo decir que sean muchas las grandes películas pero sí hay varias que deberían verse, ahora que acabamos de abrir las puertas a un nuevo año.

Me ha gustado mucho, como casi siempre, la última película del veterano Ken Loach, porque ‘Yo, Daniel Blake’ es un retrato amargo de nuestra sociedad, siempre con ese tono de humor y ligero optimismo que nos deja en sus filmes. Me ha ocurrido otro tanto con Woody Allen el octogenario cineasta que me ha dejado un excelente recuerdo con ‘Café society’, una mirada nostálgica al Hollywood de los años 30.

De Hollywood, Hollywood me quedo con uno de los títulos estrenado en España en 2016, ‘Carol’, ese drama romántico y lésbico dirigido por Todd Haynes e interpretado magistralmente por Cate Blanchet y Rooney Mara que se quedó fuera de la carrera por el Oscar a la mejor película. Si, en cambio, superando todas las previsiones que daban como ganadora a ‘El Renacido’ ganó ‘Spotlight’, una película ‘indie’ de Tom McCarthy que ahonda en la investigación periodística del diario Boston Globe para denunciar los abusos a niños cometidos por sacerdotes católicos durante décadas y ocultados por la jerarquía eclesiástica.

No dejo fuera de esta lista Paterson, que aún se puede ver en muchas salas. Cuenta la vida de un hombre normal en una ciudad normal, en donde siempre ocurre lo mismo y en la que la rutina solo puede cambiar con las aficiones propias de cada uno. Jim Jarmush vuelve a demostrar que es uno de los grandes del cine norteamericano actual.

Y hay otros cinco títulos que también recomiendo algunos ya en dvd como el original thriller, pleno de pasión, ‘Cegados por el sol’, del italiano Luca Guadagnino; las poéticas ‘Corazón gigante’ (Dinamarca) y ‘La doncella’ (Corea del Sur) y dos títulos que se han estrenado este pasado fin de semana, ‘Frantz’, del prolífico director francés François Ozon y ‘Comanchería’, un western de nuestros días en que los protagonistas asaltan pequeños bancos para salvar su rancho amenazada por la hipoteca. Hay un rangers que les persigue, magistralmente interpretado por Jeff Bridges que huele a Oscar.

Y en cuento al cine español, que ya trataré más ampliamente en otra entrega, me quedo con los thrillers ‘Tarde para la ira’, ‘El hombre de las mil caras’, ‘Que Dios nos perdone’ e incluso ‘La próxima piel’ de Isaki Lacuesta, que entremezcla este género con el drama.

En 2016 ‘Julieta’ recuperó al mejor Almodóvar ; vimos alguna que otra gran producción como ‘Los últimos de Filipinas’ o ‘Un monstruo viene a verme» y disfrutamos con el cine intimista y comprometido de Iciar Bollaín ( ‘El olivo’) y la comedia ‘María (y los demás’), dirigida por la debutante Nely Reguera.

De Latinoamérica me que do con ‘El ciudadano ilustre’ (Argentina), ‘Neruda’ (Chile) y ‘Migas de pan’ (Uruguay).

Confío en que el nuevo año nos traiga más y mejor cine.