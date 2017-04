Series Famosas: Así reinterpretan sus posters en la red

Siempre hay excusa para disfrutar del arte y más si es arte seriéfilo

Hoy, vuelvo a tirar del calendario internacional de días mundiales, y en este 27 de abril, me sorprende descubrir que se ha dedicado el día al diseño gráfico, y por ende, a los trabajos que realizan los diseñadores.

Estos artistas van más allá que los maquetadores de catálogos o especialistas en cartelería de grandes tiendas, y algunos de ellos, gracias a sus dotes de creatividad han llegado a hacerse muy famosos.

En la red, abundan este tipo de artistas, y una buena forma de darse a conocer, es reinterpretando obras famosas del cine y la televisión a su estilo. En este post, recojo el trabajo de algunos de dichos diseñadores para traeros su visión de las series más famosas de los últimos años, y la verdad hay que decirlo, hay verdaderas joyas.

Podéis encontrar más ilustraciones similares en los paneles de Pinterest.com dedicados al arte minimalista, pero de yo, de momento, me quedo con estos diez carteles de series:

Dexter

Hay muchos elementos que nos hacen recordar la serie de Dexter, pero sin duda, uno de los más originales y únicos era la caja de “trofeos” de Dex.

Escondida en el aire acondicionado, nuestro asesino favorito guardaba una gota de sangre de sus víctimas, y este cartel de aspecto minimalista lo refleja a la perfección.

Los trofeos de Dexter

Fargo

Fargo se está superando en cada temporada. Con tres en activo, cada entrega de la serie nos deja momentos irrepetibles, y este poster capta el suceso que da pie a la guerra entre los Gerhardt y “los asesinos” de su hermano pequeño. ¿Recordáis que ocurría a la salida de esta cafetería?

¿Una cafetería de Minnesota cualquiera?

Westworld

HBO triunfó y a lo grande en 2016 con Westworld. Su principal protagonista, aunque hay muchos más, fue Dolores, y por eso, ella protagoniza este poster tan llamativo en la que la vemos enterrada en el desierto.

La Dolores de Westworld

Breaking Bad

Además de poder presumir de ser la serie con mejores calificaciones de la red, Breaking Bad cuenta con el mayor número de posters alternativos e ilustraciones hechas por fans y artistas profesionales.

La que os traigo, es más una obra de un pintor que de un diseñador gráfico, pero muestra la caída en desgracia de Walter White a la perfección.

De Walter White a Eisenberg

Hermanos de Sangre

Hace poco pude disfrutar de la genial “Hasta el último hombre” y debido al buen sabor de boca que me dejó, me anime a revisionar la serie de HBO Hermanos de Sangre. El resultado es que al ver este poster, no he podido evitar traerlo a este particular artículo.

El punto de partida

Juego de Tronos

HBO está bastante presente en esta lista, y Juego de Tronos no podía faltar. Hay muchos posters e ilustraciones sobre la adaptación de la obra de George R.R. Martin, pero esta que resume el lema “En el Juego de Tronos o ganas o mueres”, me ha parecido simplemente perfecta.

Juega o muere

Los Soprano

Otro clásico de las series. Los Soprano ha influido enormemente en la cultura popular del siglo XXI y es increíble la cantidad de trabajos artísticos que hay sobre esta particular serie de mafiosos.

Como tal, había que incluirlo en el post, y he elegido uno minimalista en el que vemos la ciudad, el cigarro y las sesiones de Tony con su terapeuta.

Tony Soprano

Stranger Things

Por méritos propios, Stranger Things se ha convertido en un fenómeno de masas (es de las mejores series de 2016). Gracias a su mezcla de ciencia ficción y nostalgia, cuenta con legiones de admiradores y este poster con los chicos y el mundo del revés es un “must have” en toda regla.

El mundo del Revés en Stranger Things

True Detective

Aunque a la segunda temporada no entusiasmo a nadie y ha dejado por los suelos las expectativas por la tercera, hay que admitir que la primera tanda de episodios de True Detective es una verdadera joya.

Por eso, por sus alusiones a elementos de terror y ciencia ficción (que luego quedaron en nada), es una serie muy a tener en cuenta y su poster también.

El recaudador...

The Walking Dead

Para acabar, otro clásico reciente y muy en boga. The Walking Dead tiene “hordas” de fans esperando noticias y más tras el final de su séptima temporada. Para la octava, esperamos nuevos y geniales momentos de la mano de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y por eso, a él le dedicamos el último poster del post.