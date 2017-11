The Good Place, la comedia del momento en Netflix La serie se encuentra en el intermedio de su segunda temporada y volverá a Netflix el próximo cuatro de enero

José Juan López

‘The Good Place’ es una de las mejores comedias del momento. De hecho, es uno de los mejores productos cómicos con los que cuenta Netflix en su actual parrilla. Reconozco que hay que tener algo de paciencia con la serie, porque tras un gran inicio, el desarrollo de la primera temporada se hace un poco cansino, pero el final y el inicio de la segunda son sorprendentes. Y eso es raro en las comedias de hoy en día: que sorprendan con sus giros de guion más allá de con sus chistes fáciles y sus personajes estandarizados.

La serie comienza con Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) en una sala de espera. Michael (Ted Danson) le ofrece entrar y le informa de que está muerta y de que se encuentra en el más allá, concretamente en el lado de los buenos (en una especie de cielo). Esto no concuerda con la vida que había llevado Eleonor, que había sido un auténtico mal bicho, comportándose mal con todo aquel que conoció. Lógicamente, trata de pasar desapercibida para que no la envíen al otro lado. Su objetivo es quedare en el sitio bueno, en The Good Place.

En estos momentos la serie se encuentra en el ecuador de su segunda temporada y su regreso tendrá lugar el próximo cuatro de enero con el octavo episodio. Los personajes de las dos primeras temporadas son los siguientes:

Eleanor

Kristen Bell es Eleanor Shellstrop en ‘The Good Place’

Eleanor es una sinvergüenza que acaba de morir y que, por equivocación, va al cielo en vez de a el infierno. El personaje interpretado por Kristen Bell (‘Paso de ti’, ‘Veronica Mars’, ‘Frozen’) debe intentar engañar a todos para que no la manden al otro lado del más allá. En los ‘flash backs’ de su vida real la podemos ver engañando a sus amigos, insultando a todo el que se cruza en su camino y no respetando el medio ambiente, algo que sin duda le tenía que haber llevado lejos de The Good Place.

Michael

Michael es el arquitecto de The Good Place. Es el ser superior que ha creado el mundo eterno a la medida de los que lo habitan. El míticoTed Danson (‘Cheers’, ‘CSI’, ‘Becker’) se encarga de darle vida a este ser inmortal que intenta que todo funcione en un paraíso en el que el yogurt helado es el producto estrella.

Chidi

William Jackson Harper es Chidi Anagoye en ‘The Good Place’.

Chidi (William Jackson Harper) es la supuesta alma gemela de Eleonor, es decir, la persona ideal para pasar el resto de la eternidad a su lado. Se trata de un profesor universitario que se ha pasado la vida escribiendo un libro sobre Filosofía. Obviamente, pronto se da cuenta de que Eleanor no puede ser su alma gemela. Pese a que descubre que ella no debe estar en The Good Place, le guarda el secreto y le da clases de ética para ‘convertirla’ en buena persona.

Tahani

Jameela Jamil es Tahani Al-Jamll en ‘The Good Place’.

Tahani (Jameela Jamil) es una de las habitantes de The Good Place que acaba convirtiéndose en amiga de Eleanor, pese a que son completamente diferentes. De nacionalidad india, en vida fue una multimillonaria que pasaba su tiempo organizando galas benéficas para darle el dinero a los más necesitados.

Ahora, vive en una mansión gigante, todo lo contrario que Eleanor, que tiene que vivir en una pequeña casa con cuadros de payasos colgados por la pared. Tahani se pasa el día organizando fiestas y eventos, su gran especialidad.

Jianyu/Jason

Manny Jacinto es Jianyu/Jason en ‘The Good Place’

Jianyu (Manny Jacinto) es el alma gemela de Tahani. Se trata de un monge tibetano que ha hecho voto de silencio y que se pasa todo el día callado. Eso en apariencia, porque realmente es un fallo del sistema, como Eleonor, y realmente es un traficante de poca monta que murió en un atraco y cuyo nombre real es Jason Mendoza.

Janet

D’Arcy Carden es Janet en ‘The Good Place’.

Janet (D’Arcy Carden) es una especie de robot que contiene toda la sabiduría del universo y que se encarga de proveer en todo momento a los habitantes de The Good Place de todo aquello que deseen, desde saber algo de su pasado hasta cualquier cosa material. Además, es la ayudante de Michael.

Giro argumental (spoiler segunda temporada)

El gran giro argumental de la serie se produce en el inicio de la segunda temporada. Eleonor, Chidi, Tahani y Jason creían que se encontraban en el sitio donde iban los buenos, pero no era así. Michael es un arquitecto del mundo de los malos que está experimentando con ellos un nuevo tipo de tortura. Les hace creer que están en The Good Place, pero se encuentran todo el tiempo discutiendo y amargados.

Así pretenden que pasen la eternidad. Sin embargo, Eleonor se da cuenta de la jugada y Michael tiene que probar con un nuevo plan para seguir torturando al grupo sin que él sea castigado. Para ello cuenta con un arma, la capacidad de hacer que los protagonistas olviden su pasado.