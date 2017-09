Estrellas que han triunfado en el cine y la televisiÃ³n

Otro que se hizo famoso gracias a una serie de televisión fue George Clooney. El ganador del Oscar a mejor actor secundario por ‘Syriana’ triunfó en la serie ‘Urgencias’ interpretando al pediatra Doug Ross. De ahí, dio el salto a la gran pantalla con papeles como 'Batman y Robin', 'Tres reyes' o la saga de 'Ocean's Eleven'.

También cabe destacar sus actuaciones en filmes como 'Michael Clayton', 'Up in the Air' y 'Los descendientes'. A sus 56 años, es una de las mayores estrellas de Hollywood, aunque últimamente ha triunfado más por sus apariciones fuera de la pantalla que por las de dentro.