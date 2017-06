¿Qué fue de los actores de Los Vigilantes de la Playa?

Newmie era un socorrista de verdad que se vio envuelto en la serie por algún tipo de casualidad. Pese a que se ganó el favor del público, prácticamente no llegó a hacer nada al margen de la franquicia (también participó en el spin-off Los Vigilantes de la Noche).

No quiso involucrarse en la película de 2003 y tampoco sabemos si aparecerá en la película. Por lo demás no hay noticias de él como actor, por lo que entiendo que se dedicó a vivir de las rentas o continuó con su labor de socorrista en Los Ángeles, algo que desde 2011 no podría seguir haciendo, ya que reveló que tenía Parkinson.