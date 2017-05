Las 5 noticias de series más importantes de la 4 semana de Mayo (2017)

Mientras que en España aún no hemos podido disfrutar de la tercera temporada de The Strain doblada al español, en USA FX ya prepara el regreso de los vampiros de Guillermo del Toro para el mes de junio.

Para ello, ha publicado el tráiler de la cuarta temporada de esta serie que adapta la trilogía Nocturna de del Toro y Chuck Hogan, y en el vemos un adelanto de los que será la última tanda de episodios de un show que bien podría haberse ceñido a las novelas y extenderse en tres temporadas.

Aunque hubiera jurado que he visto la tercera temporada en español (el formato en el que veo series junto a mi esposa), parece que he sido víctima de un mal recuerdo, ya que de momento, y salvo que alguien me corrija, Cuatro no ha doblado esos episodios, volviendo a sus andanzas habituales de maltrato a series de televisión.