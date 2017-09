El 11-S en las series americanas

En ‘Friends’, otra serie que se desarrolló en Nueva York, ocurrió algo curioso. Dio la casualidad de que, poco después de los ataques, iba a emitirse un episodio que en aquel momento hubiera herido la sensibilidad de muchos espectadores neoyorkinos.

Concretamente, en el episodio ‘The one Where Rachel Tells Ross’, Chadler está en el aeropuerto con Monica, ya que se van de luna de miel, y hace una broma en la que introduce la palabra bomba. Rápidamente, la seguridad del JFK se lo lleva a un cuarto para interrogarle. Lógicamente, un episodio de ese tipo, no podía emitirse en una comedia americana dos semanas después del 9/11. Los productores cambiaron el guion y no fue hasta años después, cuando hubo terminado la serie, cuando lo hicieron público en un recopilatorio de ‘Friends’.