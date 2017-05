10 webseries de zombis para esperar el regreso de The Walking Dead

El entretenimiento “cinematográfico” no solo se encuentra en el cine y en la televisión, sino que desde hace unos años, puebla las diferentes plataformas de video que hay por internet.

Gracias a eso, es posible conocer apuestas diferentes sobre cualquier género, y en esta ocasión, en vísperas del regreso de Fear The Walking Dead y a la espera de la octava temporada de The Walking Dead, os traigo una selección de webseries de zombis que, con sus más o sus menos, estoy seguro que os mantendrán entretenidos.

Bad Timing

Empezamos con una webserie de zombis, pero sin zombis. Bad Timing es una comedia de humor negro en el que un tipo normal y corriente se encuentra con la mujer de sus sueños en pleno apocalipsis zombi. Mucha sangre y un guion muy divertido que usa a los muertos vivientes como escenario sin tener que mostrarlos.

Cabanyal Z

Los creativos españoles tienen mucho que decir en el campo de las webseries de zombis, y Cabanyal Z es solo una muestra de ello. Este show nos presenta a los vecinos de este barrio pesquero de Valencia haciendo frente a una invasión zombi y el resultado, tenéis que verlo.

Desenterrados

Títulos como The Revenants o In the Flesh nos han demostrado que no todos los relatos de zombis tienen que ser iguales, y en el caso de Desenterrats (Desenterrados), tenemos una original apuesta en esta línea.

Dicha webserie valenciana, producida por Canal 9, nos presenta a un científico que intenta devolver a la vida a su familia, algo que no consigue, pero que si permite a otros fallecidos volver a la vida. Estos, al sentirse diferentes, se reúnen para dar a luz a un relato que se aleja de los zombis devoradores de carne y se centra más en la idea de quienes regresan a la vida tras la muerte.

Fantoche: La serie zombie

Desde Argentina, y de la mano de una marca de golosinas y artículos de fiesta llega esta divertida producción en la que los principales protagonistas son el guarda de seguridad de la empresa que propone el show, y dos hermanos que se encuentran solos en medio de un apocalipsis zombi.

Como muchos títulos de la lista, no hay que tomárselo muy en serio, pero sirve para echarse unas risas y disfrutar de zombis de clase Z.

Generación Z

Con el mismo nombre que la cinta de 2016 en la que visitábamos un parque temático de zombis al más puro estilo Jurassic Park,Generación Z, es una serie hecha en Sevilla en 2013.

Podría haber dado más de sí, pero solo por ver a algunas caras conocidas de Canal Sur lidiando con zombis (hay gente de LaBanda del Sur y Arrayan), ya merece la pena.

La Casta Serie

Con mucha sátira sobre la corrupción política en España, La Casta nos presentaba un divertido producto en el que los líderes del país desatan una plaga de zombis para evitar que se les siga poniendo en duda. De las más recientes de la lista (es de 2015/2016), con ella te echas unas risas a la vez que disfrutas de zombis clásicos.

Proyecto Z

Los youtubers mexicanos de Los Monos del Barril también aportaron su granito de arena al mundo de las webseries de zombis. En su caso, es una comedia firmada con su particular estilo y en ella vemos como tres chavales hacen piña para sobrevivir a los muertos vivientes que les están haciendo la vida imposible.

Survival Zombi: La serie

Usando como escenarios la ciudad y los participantes de un Survival Zombi (un evento en el que por una horas la gente juega a que hay un apocalipsis zombi como si de una gran partida de rol en vivo se tratara), los creadores de esta webserie nos presentan un producto super original en el que la trama y lo que ocurre durante cada capítulo es siempre una sorpresa. Quizás es algo larga, pero desde luego, la idea es genial

Viva Berlin!

Aunque por internet se puede ver como una web serie, con Viva Berlin!, en realidad estamos ante un corto de unos cuarenta minutos que narra los esfuerzos de un grupo de alemanes por sobrevivir al apocalipsis zombi.

Con subtítulos únicamente disponibles en inglés (podéis tirar de la traducción en Youtube), este show es probablemente una de las mejores producciones de la lista que os traigo hoy, y aunque eso tampoco dice mucho, creo que podría dar para una mini temporadas de capítulos cortos como esos que vemos de vez en cuando como aperitivo a The Walking Dead y Fear The Walking Dead.

La trama, la misma, gente corriendo y evitando que se los coman.

Zombis

Para acabar, hay que hablar de esta genial comedia zombi. En 2009, antes del boom de The Walking Dead, Berto Romero y unos cuantos de sus amigos de El Terrat produjeron esta genialidad de más de treinta episodios que aún me sigue haciendo reír a carcajadas.

La serie, nos muestra a Berto y Rafel (no me preguntéis por él) como compañeros de piso en pleno apocalipsis zombi. Los quehaceres diarios y la rutina darán un juego enorme mientras intentan evitar la muerte, ofreciéndonos una serie de sketches que no tienen desperdicio.

Por si fuera poco, cada capítulo, además de ese apartado, incluye un divertido monologo en el que Berto Romero (el de Buenafuente) se transforma en zombi y hace chistes sobre lo dura que es la vida de los muertos vivientes, volviendo a demostrar que los zombis sirven para mucho más que para hacer carnicerías en pantalla.

Por supuesto, hay muchas otras webseries (y cortometrajes) de esta temática, pero creo que con estos, ya tenéis bastante hasta la llegada de la tercera temporada de Fear The Walking Dead (el 5 de junio) y la octava de The Walking Dead, que de momento, solo sabemos que volverá en octubre de este año 2017. ¡A disfrutarlas!