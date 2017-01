Demi Lovato protagoniza el nuevo reto viral

Año nuevo…reto nuevo. Es lo que se ha propuesto Demi Lovato este 2017, acabar con el #mannequinchallenge proponiendo un nuevo baile de moda viral para disfrutar. De momento el #DemiLovatoChallenge, como así se hace llamar el nuevo reto viral, ha salido viento en popa para la actriz.

Inspirado en el baile que un joven rapero, Kandi Reino, compartió el mes pasado a través de las redes sociales en el que bailan al ritmo de una canción inventada por él bajo el título «I Feel Like Demi Lovato». La letra es bastante sencilla, acompañado por un ritmo rápido y fuerte, Kandi rapea una y otra vez «Yo seré como Demi Lovato, me siento como Demi Lovato». El vídeo del joven tardó pocos días en convertirse en referente para muchos otros vídeos similares, con diferentes versiones. Un reto sin normas, con la única exigencia de que los que aparecen en él deben presentar una apariencia fresca y divertida.

El pasado lunes, la estrella realizó el desafío que lleva su nombre y lo compartió a través de su perfil de Twiiter bajo el título: «Umm … este #demilovatochallenge me está dando la vida».

Umm.. this #demilovatochallenge is giving me LIFE 😂😂🙌🏼🙌🏼