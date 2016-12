Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de comprometer la intimidad de sus hijos

Las noticias sobre el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie no cesan. Se acaba de conocer que el actor ha acusado a su mujer de comprometer la intimidad de sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne).

Según la revista «People», el estadounidense, de 53 años, ha solicitado a un juez que mantenga en secreto todos los documentos relacionados con el caso de sus pequeños.

Al parecer, en el documento presentado por los abogados del intérprete se acusa a Jolie (41) de «hacer públicos los nombres de los terapeutas de los niños».

Esta no es la primera vez que Pitt intenta que sean sellados. En diciembre, un juez de Los Ángeles rechazó otra solicitud del actor. No es de extrañar que intente velar por sus hijos, ya que por el momento el acuerdo de custodia no le es muy favorable. Sus hijos están en todo momento con su madre y el actor solo puede visitarlos en contadas ocasiones y bajo supervisión.