Los catalanes contrarios a la independencia de Cataluña se impondrían a los partidarios de la secesión por 1,5 puntos, según se desprende de la encuesta sobre el contexto político de CataluÑa realizada por el Centre d’Estudis d’Opinio (CEO). De este modo, mientras que los partidarios de la independencia sumarían un 45,3 %, el «no» llegaría al 46,8 %, algo más de un punto desde la última encuesta del CEO en el pasado mes de noviembre. Por otro lado, aquellos que no saben o no contestan son el 7,8% de los encuestados, casi un 25% menos que en noviembre.

Los datos del CEO corresponden a 1.047 entrevistas realizadas entre el 12 y el 17 de diciembre, semana en la que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró ante el TSJC por permitir el debate y votación de las conclusiones del proceso constituyente pese al TC. En términos electorales, el sondeo da la victoria a Junts Pel Sí, que repetiría primera plaza con el 37,6% de los votos y entre 59 y 61 escaños. La CUP, por su parte, sumaría un 6% y entre seis y ocho escaños, lo que refleja un retroceso de los partidos independentistas en porcentaje de voto, que pasarían de sumar el 47,8% actual a un 43,6% y podrían perder la mayoría absoluta.

Ciutadans con entre 22 y 24 escaños ocuparía el segundo lugar, mientras que PSC (17-18), Catalunya Sí que es Pot (14-15) y el PP (11 y 12) completarían el arco parlamentario.

Otros datos que arroja el CEO es que a la pregunta de qué cree que debería ser Cataluña, un 36,1% afirma que un Estado independiente; un 29,2, un Estado dentro de una España federal; un 23,6, una autonomía de España; un 4,5, una región de España; un 3,4 no lo sabe, y un 3,2 no contesta. También hay un 65,6% de los encuestados que creen que Cataluña ha alcanzado un nivel insuficiente de autonomía, mientras que un 22,9% considera que es suficiente, un 4,4% opina que tiene demasiada, y el resto no sabe (4,4%) o no responde (2,7%).

Los encuestados suspenden con un 4,29 de media la confianza que les merecen los políticos catalanes, mínimamente por encima del anterior estudio, y siendo JxSí y la CUP los que reciben una valoración más alta con un 5,89 y un 5,05 respectivamente, seguidos del 3,85 del PSC; el 3,64 de SíQueEsPot; el 2,44 de C's, y el 2,10 del PP.

Sobre la valoración de la gestión del actual Govern en el último año, la media se sitúa en un 4,44, aunque aumentan porcentualmente los que la aprueban respecto al último barómetro y disminuye los que la suspenden, mientras que la media de valoración de la gestión del Ejecutivo central se sitúa en un 2,37.