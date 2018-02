Anna Gabriel - EFE / Vídeo: Anna Gabriel se refugia en Suiza

Anna Gabriel escapa de la Justicia y anuncia que no volverá a España La exdiputada de la CUP confirma que no va a volver a España y está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición. Comunica al Tribunal Supremo que no irá a declarar al no ver «un juicio justo»