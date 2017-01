A partir de la próxima semana Ciudadanos se pondrá en contacto con el PSOE y Podemos para tratar de sacar adelante su reforma exprés para suprimir los aforamientos recogidos en la Constitución (diputados, senadores y miembros del Gobierno).

Este punto está recogido en el acuerdo que Ciudadanos firmó con el PP de cara a la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, desde la formación naranja creen constatar que los populares no tienen voluntad de afrontar la reforma con prontitud, por lo que advierten de que la tratarán de impulsarla de acuerdo con la oposición.

«Ya no tienen capacidad aritmética para seguir bloqueando», ha advertido este miércoles Miguel Gutiérrez en rueda de prensa. La intención de los de Albert Rivera sigue siendo priorizar los acuerdos con el PP, y en este punto el secretario general del grupo parlamentario se ha mostrado conciliador respecto al cumplimiento del pacto: «Lo importante es que todavía no hay ninguna medida que no se haya cumplido».

Sin embargo, en la última sesión de control al Gobierno Rivera preguntó a Soraya Saénz de Santamaría por la voluntad del Ejecutivo para abordar esta reforma. La vicepresidenta diluyó la ambición exprés de Rivera cuando aseguró que se debía «acompasar» está reforma con las reformas al respecto que se desarrollen en las diferentes autonomías.

En Ciudadanos no quedaron conformes con una respuesta que significaría un incumplimiento de uno de los puntos que Rivera estableció como condición previa para negociar con Rajoy. «Pactaremos esas medidas con la oposición y las sacaremos adelante», ha señalado hoy Gutiérrez.

Desde la dirección del partido se apunta a que se trataría de presentar la reforma en un proyecto de ley en el Congreso, y no como una simple moción o PNL. Están convencidos de que el PP se sumará a la reforma si los números ponen de manifiesto que la medida va a salir adelante.

En cualquier caso, algunos dirigentes naranjas reconocen la dificultad de abordar esta vía alternativa. Y señalan a Podemos y su pretensión de convocar un referéndum para «cualquier» modificación de la Constitución como «un obstáculo» que de facto dinamitaría la intención de Ciudadanos de sacar adelante la reforma en los primeros meses de 2017.

C's pretende convencer a los populistas de la conveniencia de no plantear la consulta para un punto tan concreto en el que ambos partidos están de acuerdo y en el que entienden que existe un consenso social mayoritario. Pero para este trabajo asumen que primero hay que «encontrar el interlocutor» adecuado, en alusión a la convulsa vida interna que vive la formación morada.