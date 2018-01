VELA Antonio Villalón y Susana Ridao, campeones de la cita gaditana de la Optimist Excellence Cup La IV Regata Ciudad de El Puerto se desarrolla con un éxito mayúsculo durante sus tres días de competición

Pasaban las tres de la tarde de este jueves cuando la IV Regata Ciudad de El Puerto, cita que esta temporada ofrecía su acogida a la Optimist Excellence Cup, llegaba a su fin. Así se remataban tres días gloriosos en los que la Bahía de Cádiz ha sido protagonista absoluta de la mejor cantera de vela gracias al papel del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María en colaboración con la Federación Andaluza de Vela, el Ayuntamiento de El Puerto, la Diputación de Cádiz y una serie de firmas patrocinadoras como LA VOZ.

2018 ha comenzado de una manera única e irrepetible. Con galones y honores, los mismos que han llevado a Antonio Villalón (CNM Benalmádena) a coronarse en una cita histórica.

Villalón se proclamó campeón gracias a su excelente labor en los dos primeros días. De hecho, en la tercera y última cita se despidió después de descartar una décima plaza. Su renta era tan favorable que terminó con diez puntos de ventaja sobre el gallego Yago Barca (RCN Sanxenxo), que sube de la cuarta a la segunda plaza final tras ganar la última manga.

El cuadro de honor tuvo el honor de cerrarlo Miguel Luis Jiménez, regatista del RC Mediterráneo, que al igual que el campeón se despedía con su peor parcial (18º). A las puertas del podio se quedó el canario Javier Ojeda (Real Club Náutico Gran Canaria), que fue seguido por Iván Páez (CN El Trocadero). Por su parte, Manuel Álvarez-Dardet, del CN Puerto Sherry, concluyó su participación en el séptimo puesto.

Junto a Villalón, campeón absoluto y Sub 16, los otros campeones de la IV Regata Ciudad de El Puerto en la clase Optimist fueron Susana Ridao (CN Puerto Sherry, la mejor fémina Sub 16), Juan José Fernández (CM Almería), la portuguesa Érica Porto como campeones Sub 13, y el joven David Sánchez (CM Almería), que fue el mejor entre la flota menos de once años, en la clase Optimist.

Además, la organización también premiaba al regatista más joven de la flota, honor que fue a parar a manos de Miguel Pineda Segovia, participante de seis años de edad.

Firmes en sus modalidades

Asimismo, la tripulación formada por Pablo Flethes y Manuel Páez (CN Puerto Sherry-CN Sevilla) no tuvo rival en 420, al tiempo que Curro Pavón destacó en Láser 4.7 desde el primer momento.

Flethes y Páez completaron una actuación estelar al completar su concurso con siete primeros y un tercero. Lucía Páez y Ángela Merello (CN Sevilla) fueron subcampeonas, mientras que la tripulación de Felipe Sánchez y Pablo López, con bandera del club organizador, fue tercera.

En cuanto al anfitrión Curro Pavón (Real Club Náutico de El Puerto de Santa María) se puede señalar que confirmó su victoria a pesar del empuje final de Javier Torres, del CN El Trocadero, después de que este último ganara las dos últimas pruebas. Se encargó de cerrar el podio Thomas Waggott, también del Real Club Náutico portuense.

Una vez acabada la regata se celebraba la ceremonia de entrega de trofeos en las instalaciones del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María. El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad, David de La Encina. Junto a él, Santiago Villagrán y Kiko Sánchez Prieto, presidente y director de la Escuela de Vela del RCN portuense, respectivamente; sin olvidar a Ignacio Moreno, director de LA VOZ; y José Reboredo, del restaurante La Venencia. Ellos eran los encargados de entregar uno a uno los siete títulos absolutos y el resto de trofeos a los ocupantes de los diferentes podios. Todos los campeones recibían unas gafas Costa y un detalle de Konica Minolta, y junto al resto disfrutaban después de una merienda con productos de las firmas DIA y Lidl.

Así se ponía el colofón a una cita histórica para Andalucía, ya que era la primera vez que esta comunidad autónoma lograba entrar en el exclusivo circuito Excellence Cup de Optimist, evento que creara en su momento el actual presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, durante su mandato como presidente de la clase Optimist (AECIO).

Los resultados de la prueba andaluza se unirán a los de las ya celebradas en El Masnou y Vigo. Ahora todo queda a expensas de la cita definitiva en Torrevieja a finales del presente mes de enero.