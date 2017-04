Nacido en la calle Pasquín, en pleno barrio gaditano de La Viña, Luis Manuel Quintero Monje vive su mejor momento deportivo desde que hace unos años decidiera tomarse en serio el atletismo, su deporte favorito.

A sus 32 años, este atleta del Olimpo ha destapado el tarro de sus esencias en las últimas fechas a base de victorias incontestables y contundentes en la provincia gaditana, donde a día de hoy es el rey de las medias maratones.

Ir más lejos, entre finales de marzo y las primeras semanas de abril ha salido victorioso de la XXXI Media Maratón Bahía de Cádiz, la XXXII Media Maratón Costa de la Luz y la tercera edición de la Media Maratón Internacional Novo Sancti Petri. Y como broche de oro (y aunque no se tratara de una media maratón) se coronó en la V edición de la Run For Parkinson's Cádiz. Dominio absoluto.

Profeta en su tierra

Innumerables éxitos que Luis Manuel Quintero saborea con una satisfacción enorme. Y no es para menos. «He conseguido mi objetivo de la temporada, que era ganar en la XXXI Media Maratón Bahía de Cádiz. El sueño de todo atleta popular es ganar en su tierra y yo lo he conseguido», asegura. Y va más allá: «Luego llegaron más éxitos. En realidad es una locura que no pensé en un principio. Es para estar eufórico».

De la cita entre la capital gaditana y San Fernando recuerda: «Empecé a creer que podía ganar a partir del 15º kilómetro, entrando en San Fernando. Impuse un ritmo cercano a 3, 10 el kilómetro y al ver que los rivales se quedaban atrás, no dudé en apretar un kilómetro a ese ritmo». Y continúa: «Mantuve 100 o 150 metros sobre el segundo y me vi ganador. Ya conocía a los rivales y sabía lo que podía dar cada uno. Por si fuera poco, el último tramo de San Fernando era de cuestas y ya lo había entrenado a conciencia con Juan Mosquera Lagraña, mi entrenador».

continuación, el gaditano relata cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el transcurso de las semanas. «Logré mi objetivo y se presentó un aliciente nuevo, que era ir a Rota. Acepté por ilusión y cercanía. Llegué en un buen estado de forma y vencí. Luego me llamaron desde el Ayuntamiento de Chiclana para competir en Sancti Petri. Ellos me ofrecieron dos opciones, decidí hacer la media y también gané», relata.

Llegaba con la gasolina justa, pero Luis Manuel Quintero demostró una notable fortaleza mental y dejó su sello. «Había mucho viento, eran muchos kilómetros y vi las orejas al lobo. No tuve rival desde el primer kilómetro hasta el décimo, pero las circunstancias (molestias en isquios y gemelos) hicieron más dura la carrera. Sin embargo, la euforia de ganar las tres carreras venció al cansancio», asegura.

Ante tanto éxito, Quintero, que ya había ganado la Murallas de San Carlos y la antigua Rotaria, asume su excepcional momento:«Sí. Es el mejor momento de mi carrera deportiva. Llevo poco tiempo con entrenador y un planning a corto, medio y largo plazo, y todo eso te da una visión de las pruebas, una planificación para picos de forma... Por si fuera poco, también tengo esa calma laboral y familiar que me permite entrenar bastantes horas».

Con Hicham El Guerrouj como referente desde el Mundial de Atletismo celebrado en Sevilla, no deja la ocasión para agradecer la confianza que su tío materno depositó en él. «Cuando logras algo así te acuerdas de todo el trabajo realizado, de tantas semanas de preparación y sufrimiento. Desde mi entrenador hasta mi mujer, sin olvidar a familiares, al Club Atletismo Olimpo y al Gimnasio Any Time al creer en atletas populares. Todos lo han hecho posible con su apoyo. Ellos y esos familiares fallecidos que confiaban en mí como mi padre y mi abuela, que siempre están a mi lado», añade.

Un paso más

Como policía nacional que es, su próximo gran reto será competir en el extranjero y el Mundial de Policías y Bomberos que tendrá lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) en agosto es el objetivo . Sin ir más lejos, el año pasado ya logró dos medallas en el Europeo celebrado en Huelva. Del mismo modo, Quintero no pierde la ilusión: «Como atleta semiprofesional, participar alguna vez en el Maratón de Nueva York sería cumplir un sueño».

Para lograrlo, este gaditano de pro tiene claro el secreto: «Mucho trabajo, y constancia. No hay más. Hay que entrenar con lluvia, frío y viento, y dar prioridad a los descansos, ya que entrenar más fuerte no supone rendir mejor. Hay que dejarse asesorar porque el atletismo es una mesa con varias patas: entrenamiento, descanso, alimentación saludable y pasión por lo que haces. Siempre sin obsesionarse y buscando el disfrute. A todo eso hay que sumarle la genética, que también es muy importante».

Todo ello sin olvidar su vinculación con el Club Atletismo Olimpo, parte fundamental de su despegue. «Con esta directiva se están haciendo muy bien las cosas. El Olimpo es un club popular, con las puertas abiertas a todo el mundo, que nos proporciona equipaciones y entrenar en el Irigoyen», señala. Y añade: «El presidente Manolo Nieto, Raúl Plazuelo y Juan Mosquera, entre otros, te aportan ese 'gusanillo'. Estoy muy satisfecho de pertenecer a una entidad que mira por sus atletas».

Al final, el trabajo tiene su recompensa. Y Cádiz cuenta con su rey de las medias maratones.