La Gala de los premios «The Best» en directo

18.05 Si finalmente quieren seguirla por televisión, los futbolistas azulgranas podrán hacerlo en varias cadenas, que retransmitirán la gala en directo para España.

17.55 En un comunicado emitido este mediodía, el conjunto azulgrana ha justificado la decisión de no enviar futbolistas a la gala: «Con el objetivo de priorizar la preparación del partido de Copa ante el Athletic, el FC barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA no se desplacen a Zúrich». Así, únicamente directivos azulgranas participarán en el evento, encabezados por su presidente Josep María Bartomeu, acompañado por Jordi Mestre, Silvio Elías, Óscar Grau y Albert Soler, así como por el secretario técnico Robert Fernández y el director de fútbol Raúl Sanllehí.

17.50 La gran ausencia en la sede de la gala, que comenzará a las 18.30, conducirán Eva Longoria y Marco Schreyl y que podrá verse en directo en televisión en España, será la de los futbolistas del Barcelona. En una decisión que, según avanzó la Cadena Cope, se ha tomado en el vestuario, ni Leo Messi, uno de los tres finalistas al premio, ni sus compañeros Piqué, Iniesta y Luis Suárez, que estarán en el mejor once del año, han acudido a Zúrich en representación del club azulgrana.

17.45 El luso ha viajado a Zúrich muy bien acompañado por su familia.

17.40 Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid es el máximo aspirante al título, no obstante el portugués es el último ganador del Balón de Oro. Sería una gran sorpresa que Messi o Griezmann le arrebatasen el galardón.

17.35 Buenas tardes, comenzamos la narración en directo de la Gala de la FIFA para elegir al Premio The Best, galardón que coronará al mejor jugador del pasado año. Tres son los finalistas: el madridista Cristiano Ronaldo, el azulgrana Leo Messi y el rojiblanco Antoine Griezmann. Cristiano es el claro favorito a llevarse este primera edición del The Best, el premio creado por la FIFA tras su escisión del Balón de Oro de France Football.