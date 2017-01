Según informa la Cadena Cope, los jugadores del Barcelona no acudirán a la gala de la FIFA que se celebra en Zúrich esta tarde con motivo de la entrega del premio «The Best». En una decisión que se ha tomado en el vestuario, ni Leo Messi, uno de los tres finalistas al premio, ni sus compañeros Piqué, Iniesta y Luis Suárez, que estarán en el mejor once del año, acudirán a Zúrich en representación del club azulgrana.

En un comunicado emitido este mediodía, el conjunto azulgrana confirmaba la noticia adelantada por la Cadena Cope: «Con el objetivo de priorizar la preparación del partido de Copa ante el Athletic, el FC barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA no se desplacen a Zúrich».

La expedición del club azulgrana, por tanto, estará compuesta únicamente por directivos, encabezados por su presidente Josep María Bartomeu, que estará acompañado por Jordi Mestre, Silvio Elías, Óscar Grau y Albert Soler, así como por el secretario técnico Robert Fernández y el director de fútbol Raúl Sanllehí.