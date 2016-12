Salvador Sostres Guardado en: Deportes Fútbol 22/12/2016 19:31h

El Barcelona empezó con su fútbol vulgar e impreciso de los últimos tiempos, sobre todo cuando Luis Enrique juega con los suplentes. El Hércules se defendía con orgullo y disciplina, y saliendo al galope cuando podía. A la media hora, el Hércules había tenido una ocasión de gol y el Barcelona ninguna. Sólo Denis parecía tener alguna idea, aunque no demasiado clara. Pero como era de esperar, se acabó imponiendo la jerarquía, y en el 36, Digne consiguió marcar con una remarcable habilidad en el área. El gol era útil pero no maquillaba la mala imagen. Era el primer gol del francés y el primer gol de alguno de los seis fichajes del Barça de esta temporada. Con aburrimiento y nocturnidad, los locales mareaban al rival con poca intención y menos gracia. Hasta Rakitic chutó mal el claro penalti que le hicieron a Arda, aunque consiguió transformarlo. Y así llegamos al descanso. Así de soñolientos y de atontados.

Barcelona-Hércules Barcelona Cillessen; Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne; André Gomes, Rakitic, Denis Suárez; Arda, Rafinha y Paco Alcácer. Hércules Iván Buigues; Dalmau, Román, Pol Bueso, Rojas, Peña; Chechu Flores, Checa, Berrocal (Salinas, min.69), Miñano; y Gaspar (Nieto, min.46). Goles 1-0: Digne, min.37. 2-0: Rakitic (p.), min.45. 3-0: Rafinha, min.50. 4-0: Arda, min.55. 5-0: Paco Alcácer, min.73. 6-0: Arda, min.86. 7-0: Arda, min.89 Árbitro

La segunda parte empezó igual de anodina que la primera. El Barça no generaba ninguna expectativa y los suplentes desaprovechaban los minutos para demostrar algo que Luis Enrique les daba. En el 49, Arda intentó regatear a lo Messi y sólo consiguió que sintiéramos nostalgia, pero un rebote afortunado fue a parar a Rafinha que de un potente disparo logró el tercero. Y a partir de ahí el Hércules desapareció y el Barça sólo tuvo que empujar. André Gomes hizo en el 54 un buen cambio de juego para ponerle una buena asistencia a Aleix Vidal, que centró bien, es cierto, pero sólo entre una defensa que ya se está comiendo los turrones pudo Arda rematar de cabeza el 4 a 0. ¡Qué fácil es fútbol cuando enfrente ya no queda nadie! Pero ni así conseguía marcar Paco Alcácer, que como mínimo hasta el minuto 63 insistía en su tremendo gafe desde que es azulgrana. También a Suárez le costó estrenarse antes de convertirse en el uruguayo matador que tan bien nos ha funcionado.

Por motivos más allá de mi comprensión, y de mi información, a partir del minuto setenta se vieron volar preservativos hinchados en el Camp Nou, como si fueran globos. Me puedo imaginar el grado de desesperación puede llevarte a hinchar el condón que llevas en el bolsillo cuando ya ves que no podrás darle otro uso. Puede ser un modo curioso de liberar la frustración, aunque quien de verdad pudo liberarla, tras 574 minutos como azulgrana sin marcar, fue Alcácer, que finalmente y de cabeza -eso sí, en fuera de juego- consiguió su primer gol en partido oficial con el Barça. En el 85, Alcácer falló un clarísimo remate pero Arda lo arregló consiguiendo el sexto de un potente disparo; aunque para golazo el que marcó a continuación, con un chut pletórico de efecto e intención. Era el séptimo de su equipo y su hat trick particular.

Sin llegar a marcar, los mejores detalles de calidad de la noche los puso Denis Suárez, que poco a poco se va perfilando como el sustituto natural de Iniesta.