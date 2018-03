La pizarra del Cádiz CF 0-0 Lorca FC

‘Sin acierto no hay premio para el Cádiz CF’

El equipo amarillo no pasó del empate a cero ante uno de los peores equipos de la categoría, el Lorca CF, en un choque en el que los locales, sin desarrollar un juego muy preciosista, sí que consiguieron crear múltiples ocasiones de cara a la meta rival, aunque no estuvieron acertados de cara a gol. Empate final que les aleja de la segunda plaza de la tabla tras un partido en el que Álvaro Cervera realizó varios cambios en su once que no le sirvieron para conseguir los tres puntos.

1. Cambios en el once

Álvaro Cervera introdujo numerosos cambios en su once inicial, sobre todo en defensa. Tras dejar fuera de la convocatoria a los laterales titulares, Carpio y Lucas Bijker, también dejó en el banco a Servando, un habitual en el centro de la zaga en los últimos choques. Así, el único que se mantuvo como titular con respecto a los partidos precedentes fue Kecojevic, que esta vez jugó acompañado en el centro de la zaga por Marcos Mauro. Rober Correa ocupó la banda derecha y Mikel Villanueva, la izquierda.

En la medular del Cádiz CF, Cervera dispuso un doble pivote sin Garrido, toda una novedad, y salieron de inicio Álex junto a Abdullah, con Perea en la media punta. De todos los cambios referidos, el que mejor funcionó fue el del doble pivote, ya que Álex y Abdullah crearon un volumen de juego suficiente para que el equipo se hubiese llevado la victoria. Perea estuvo muy poco participativo jugando entre líneas, Correa algo fallón en defensa y Villanueva inoperante en ataque por la banda izquierda.

En la recta final del choque, Cervera introdujo a Dani Romera en la media punta y a Eugeni en el doble pivote, dos soluciones que podría utilizar en próximos encuentros. Son arriesgadas, pero le dan al equipo un aire en ataque diferente, que no esperan los rivales.

2. Falta de puntería

Más allá del juego y de los cambios, lo que evitó que el Cádiz CF se llevase el triunfo ante un rival inferior fue la falta de puntería del equipo amarillo. Muchas fueron las oportunidades clarísimas que los locales tuvieron durante lo largo y ancho del choque para haber vencido por un resultado abultado.

En la primera mitad, con un Álvaro García muy activo por su banda, el que tuvo tres o cuatro claras fue Jona. El internacional hondureño se desmarcó en más de una ocasión de forma perfecta en el primer palo y llegó a controlar balones casi imposibles en la frontal de la pequeña. Sin embargo, no logró batir en ninguna ocasión al meta Dorronsoro, el héroe de la noche para los visitantes.

En el segundo acto, Jona se puso el traje de asistente, pero ni Álvaro García primero ni Dani Romero posteriormente lograron acertar con la red. Salvi, de cabeza, también tuvo una muy clara, pero su remate no encontró puerta. Tras algunos partidos horribles en ataque el primer paso ya está dado, crear ocasiones, ahora llega el momento del siguiente, materializarlas.

3. Jugadores agotados

Hay algunos jugadores que llevan muchos minutos disputados en lo que llevamos de temporada y empiezan a notar el cansancio. Los laterales Carpio y Lucas son dos casos que ya han pagado su falta de chispa quedándose fuera de una convocatoria. Garrido, irreconocible en los últimos partidos, sufrió un ‘banquillazo’ ante el Lorca.

Álex Fernández, el hombre más determinante en el centro del campo del Cádiz CF tras la lesión de José Mari, está agotado. Lo ha jugado prácticamente todo desde la lesión del roteño y ante los lorquinos tuvo que ser sustituido en los últimos minutos.

Otro que va con el gancho es Salvi. El sanluqueño está poco afortunado en los centros y en las decisiones que toma en los últimos encuentros. Se le nota cansado. Por mucha calidad que uno tenga, si llega muerto a la línea de fondo lo normal es que centre mal. Ante el Lorca tuvo tres o cuatro acciones en la frontal del área en las que acabó disparando cuando debió optar por otra solución.