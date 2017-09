Vizcaíno: «Yo he cumplido y cumpliré mis acuerdos con Pina a rajatabla»

Manolo Vizcaíno ha participado en la sobremesa en el programa deportivo de Radio Cádiz. El presidente abría la temporada de tertulias en El Faro y estaba obligado a responder a las acusaciones vertidas por Quique Pina en la rueda de prensa matutina. Pero el sevillano, al igual que lleva haciendo en los últimos años, ha preferido encajar el golpe y responder con mesura, elogiando a su socio y señalando que el problema es de los accionistas y no debe perjudicar al equipo amarillo.

“La gente está cansada de tanta historia”, apuntaba, “Yo la firma ya se la di y mi pacto de socio lo voy a respetar sí o sí. Cuando firmo lo hago para siempre”. Con estas declaraciones invita, o reta, a Pina a que lo emule y cumpla su palabra. “Le he dado mi firma y yo cumplo a rajatabla lo que he firmado. Yo siempre voy a tender la mano y cumpliré mi pacto hasta el final

Cuando llegue el momento de que se incumpla algo ya se verá“.

“La gente quiere disfrutar con su Cádiz CF y los problemas de Locos por el Balón los hablaré con mis socios y no aquí”, insiste Vizcaíno. Porque “uno de los éxitos de club es que cada uno hace lo que tiene que hacer”. “Mientras que no afecte al Cádiz a mí que Quique Pina diga lo que quiera de Vizcaíno. Y de momento no está afectando, pues vamos líderes“.

“Siempre diré lo que crea que es lo mejor para el Cádiz, y claro que me muerdo la lengua muchas veces”, declara el presidente. “Es verdad que no hablamos nada y sólo nos saludamos por educación que tenemos ambos”. Entiende que “Quique es así, es como es. Ya me lo advirtió una persona cercana, así que vamos a dejarlo ahí“.

Se queda con su labor en el aspecto deportivo, “donde lo está haciendo de diez, de chapó“, mientras que él se encarga de lo institucional. Y desde que llegó Locos por el Balón a la entidad “hemos reducido la deuda unos seis millones de euros”.