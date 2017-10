Tevenet: «La velocidad es lo que más me preocupa del Cádiz CF»

Después de tres temporadas con Diego Martínez al mando, el Sevilla FC apostó por un viejo conocido de la entidad para regir los designios de su filial desde el banquillo. Ese hombre es el hispalense Luis García Tevenet, que regresa a un club del que fue jugador y segundo entrenador del primer equipo tras sus últimas experiencias en San Roque de Lepe, UCAM, Cartagena, Huesca y Hércules. Antes ya había dirigido a Orihuela y Jerez Industrial. Eso sí, siempre en la categoría de bronce del balompié nacional.

Ahora llega el momento del salto y en su casa, aunque no está siendo nada sencillo. Ante esta situación, Tevenet asegura en los micrófonos de ‘Deportes Cope Cádiz’: «Somos una plantilla muy remodelada, donde se ha ido mucha gente importante. Tenemos la juventud como principal virtud, aunque esa juventud implica inexperiencia en muchas ocasiones. De hecho, algunos resultados se nos fueron por esos motivos y en otros por la alegría a la hora de atacar. Hay que mejorarlo para sumar».

E incide: «No podemos apostar por futbolistas de 24 años o más. No es nuestra idea porque cierran el paso de otros jugadores. Nosotros preferimos crecer como club, aunque lo podemos pasar mal al competir en inferioridad en cuanto a veteranía. Ante eso tenemos otras armas y virtudes para intentar mantener la categoría. Buscamos la progresión de los futbolistas porque somos un filial».

Aunque más allá de eso, el entrenador del filial nervionense se centra en el actual problema de su escuadra. «En las últimas tres semanas hemos encajado goles y nos ha costado hacerlos. Es obligado tener ese equilibrio defensa-ataque. Es el principal hándicap». Y envía un mensaje de tranquilidad: «Las dudas aparecen cuando el trabajo no da sus frutos. Se trata de tener tranquilidad, sobre todo en un equipo joven en el que los futbolistas no están acostumbrados a esto. Para ellos es una situación nueva y diferente en la que no se sienten cómodos. Ahora bien, les hace madurar y ser fuertes como futbolistas».

Cuestión de rachas

Al analizar la situación del Cádiz CF, su rival esta noche en la capital andaluza, Tevenet advierte: «Nuestros partidos en casa han sido intensos. Hemos dominado desde el balón, hemos tenido a los adversarios en un repliegue intensivo y ahí es donde hay que tener cuidado con las opciones del Cádiz CF, que se basan principalmente en su velocidad, la salida por bandas… Será un encuentro complicado para nosotros y tenemos que controlar las pequeñas situaciones durante la cita».

Y asegura: «La velocidad es lo que más me preocupa del Cádiz CF, con gente muy dinámica por fuera. Son muy verticales en su juego y peligrosos con espacios». En cuanto a la ausencia de gol en las filas gaditanas argumenta: «Son rachas. Es un equipo que tiene gol, tanto en la delantera como en la segunda línea».

Ahora bien, deja claro que no tiene la solución a los problemas del Cádiz CF. «Si tengo que analizar qué le pasa al Cádiz CF… ¡mal vamos con lo que tengo yo encima! Su entrenador sabrá analizar bien la situación», señala.

Y también advierte: «Ambos equipos queremos cambiar la dinámica negativa. Sobe todo nosotros que no hemos ganado aún. A ver si podemos ganar al Cádiz CF».