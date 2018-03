Osasuna-Cádiz CF (Previa) Objetivo: recuperar sensaciones

Cádiz 0 Osasuna 0 Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Oier, Aridane, Kike Barja, Lucas Torró, Fran Mérida, Carlos Clerc, Roberto Torres, Quique y David Rodríguez. Cádiz CF: Cifuentes; Correa, Kecojevic, Mauro, Villanueva; Garrido, Abdullah, Álex; Salvi, Álvaro García y Jona. José Antonio López Toca, del Comité Cántabro. Encuentro correspondiente a la jornada 29 en LaLiga 123. El Sadar

Duelo de históricos en El Sadar entre Osasuna y Cádiz CF en un choque muy importante para ambos conjuntos. Por un lado, los de Cervera, tras un par de jornadas intentándolo sin fortuna, esperan por fin superar la barrera de los cincuenta puntos. Por el otro, los rojillos (que jugarán el choque de azul y rosa por una bonita iniciativa en favor de la mujer), buscan volver a meterse dentro de los puestos de ‘play off’ y, sobre todo, intentar conseguir otra victoria en casa tras dos jornadas sin hacerlo.

El Cádiz CF afronta con muchas ganas el choque tras dos partidos con sabor agridulce. Primero, la justa derrota en Soria ante un Numancia muy superior y, posteriormente, el decepcionante empate a cero ante el Lorca. Álvaro Cervera ha decidido hacer una convocatoria muy parecida a la del pasado partido ante los lorquinos, dejando fuera a los dos laterales que han sido titulares durante la temporada (Carpio y Lucas), además de a Brian, por lo que lo normal es que repita con Villanueva de titular en el lateral zurdo.

Sorprende esta decisión del entrenador amarillo, ya que el central venezolano mostró muchas carencias, sobre todo en ataque, y lentitud ante las llegadas en velocidad de sus rivales. Tampoco Rober Correa en la banda derecha generó una gran impresión. En todo caso, está claro que Cervera no estaba contento con el trabajo de sus hombres de banda en los últimos partidos y quiere darle ahora algo de confianza a sus sustitutos. Habrá que ver cómo le sale la jugada.

La novedad positiva en la convocatoria es la vuelta de David Barral. El isleño está trabajando como el que más en los entrenamientos a pesar de que últimamente aparece y desaparece de las listas como el Guadiana. Tras ser titular ante el Oviedo y ser cambiado en el descanso, no ha vuelto a jugar. Veremos si Cervera se decide por él de inicio o tiene otra cosa pensada. Regresa también Fausto Tienza, tras un choque sancionado. Teniendo en cuenta el bajo estado de forma en el que se encuentra Garrido, no sería descartable que el centrocampista toledano jugase ante su ex equipo.

Dudas en la medular

Así, Cervera deberá optar por un centro del campo más ofensivo, como el que sacó de inicio ante el Lorca con Alex Fernández y Abdullah en el doble pivote y Perea en la media punta, o apostar por reforzar la medular con Fausto o Garrido, dejar a Perea en el banco y colocar a Álex arriba.

Con las bandas fijas y con la defensa que parece que va a ser la misma de la del último choque, la otra duda que surge (como en todos los partidos) es la del delantero centro. Jona jugó muy bien ante el Lorca, pero no logró marcar. Lo normal es que repita arriba, pero no sería descartable que Cervera optara por colocar a Carrillo o a Barral.

El once que puede sacar Cervera es algo parecido a Cifuentes en portería; Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro y Villanueva en defensa; Garrido, Abdullah y Alex Fernández en El Centro del campo; Salvi y Álvaro García en las bandas; y Jona en la punta del ataque.

Osasuna busca mejorar sensaciones

Osasuna, por su parte llega al choque ante el Cádiz CF con la necesidad de dar una buena imagen ante su afición. Se trata de un equipo que está dando mejor imagen y está consiguiendo mejores resultados fuera que dentro de su estadio. Esas malas sensaciones y ese mal juego en casa le ha hecho sufrir ante equipos de la parte baja de la tabla como los filiales del Sevilla y del FC Barcelona.

Diego Martínez, el técnico navarro, teme del Cádiz CF sobre todo su buen juego defensivo y, aunque no se juega la cabeza ante los amarillos, un mal resultado ante los gaditanos podría hacer que la directiva rojilla empezase a tomar en consideración su despido.

Tras la clara derrota en Gijón, el técnico ha anunciado cambios en el equipo, aunque estos se producirían en el esquema y no el once. Tras jugar algunos duelos con defensa de tres, todo apunta a que va a volver a jugar con un 4-4-2 clásico.

El once que va a sacar Osasuna será el formado por Sergio Herrera en portería; una línea de cuatro en defensa con Lillo en la derecha, Clerc en la izquierda y Aridane y Oier de centrales; dos pivotes, Fran Mérida y Lucas Torró; Kike Barja y Roberto Torres en las bandas; y Quique González y David Rodríguez en la punta del ataque.

En cuanto a lo climatológico, aunque el césped de El Sádar amaneció el pasado miércoles nevado, la situación ha cambiado en Navarra. Sigue haciendo frío, pero ha parado de llover y no se espera que lo haga durante la tarde del sábado.