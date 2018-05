Las diferencias entre Cádiz CF y Tenerife, un año después

Menos de doce meses han transcurrido desde que Cádiz CF y Tenerife jugaron un partido clave: el de la eliminatoria por el ascenso a Primera División. La pasada temporada, el destino los emparejaba en las semifinales de la promoción de ascenso. Un duelo tan igualado que quedó empate a todo (1-0 en Carranza, 1-0 en el Heliodoro), y se clasificaron los chicharreros por la normativa de la categoría de plata.

Muchas cosas han cambiado, si bien ambas escuadras se mantienen en Segunda (el Tenerife cayó posteriormente ante el Getafe), en la parte alta de la clasificación y han aspirado a la élite. El cuadro amarillo ha experimentado menos cambios, aunque sí algunos sensibles, mientras que los azules han sufrido los rigores de una difícil campaña.

1.- El Cádiz sí, el Tenerife no

Un año después, el Cádiz CF tiene muchas posibilidades de repetir el éxito del curso anterior y pelear por un hueco en la Liga de las Estrellas. Es sexto clasificado y tiene en su mano reeditar el ‘play off’ de ascenso, sumando al menos cuatro puntos en estos dos próximos compromisos que restan (quizás alguno más si sus rivales no aflojan).

En cambio, el Tenerife afronta el final liguero con remotas opciones de promoción de ascenso. Tan improbables que nadie en la Isla confía en ello, y es que todos los competidores deberían tropezar amén de que los chicharreros no se dejen ni un punto. A falta de esta última semana, el Cádiz CF sí ha firmado una buena actuación, mientras que los canarios han estado por debajo de sus posibilidades por culpa de su irregularidad.

2.- Sin las estrellas y los goleadores

Cervera tenía en sus filas a hombres claves que este verano han volado. Aridane, y sobre todo Aketxe y Ortuño, cambiaban de aires. Este trío era indiscutible y formaban con Cifuentes, José Mari y Alvarito la columna vertebral del conjunto gaditano. El vasco marcaba el gol de la victoria en el Ramón de Carranza.

Mientras, en el Heliodoro Rodríguez López anotaba Gaku Shibasaki. El japonés, una de las revelaciones del campeonato, firmaba por el Getafe para jugar en Primera. Era el líder en la medular, lanzador de una delantera con Amath (Getafe) y Lozano (Barça B y luego Girona). Ninguno estará en el compromiso del domingo.

3.- Cervera sigue, pero Martí ya no está

¡Qué difícil es aguantarse sentado en el banquillo, con lo que quema esa silla! Álvaro Cervera sigue ahí, estoico, y es que cualquiera le discute tras el ascenso de categoría y dos años en la zona noble. Sólo le supera Jagoba Arrasate en este apartado de longevidad en el mismo equipo. Pero Martí no ha podido resistir las embestidas del fútbol. El entrenador mallorquín era muy querido en Santa Cruz pero una mala racha de resultados le fulminó a principios de febrero.

Le sustituía Joseba Etxeberría, que enchufaba de nuevo al equipo (no es cuestión de falta de calidad) pero al final no ha podido mantener el ritmo. El club no tiene pensado la renovación.

4.- Los números se intercambian

El Tenerife del pasado curso destacaba por su solvencia defensiva, encajando sólo 37 tantos a final de campaña, once menos que el actual con dos partidos más. En cambio, no se prodigaba tanto en la faceta ofensiva, anotando 50 goles, seis menos de los que suma ahora.

Los números se intercambian, pues el Cádiz CF ahora se sostiene merced a su defensa, siendo el plantel menos goleado con 26, 14 menos que en 2017. Eso sí, las dificultades para hacer gol son evidentes y la diferencia es de 55 a 40. Pese a que el estilo es similar, el resultado ha sido muy distinto.