Una lista de 20 jugadores ha dado a conocer Álvaro Cervera de cara al próximo encuentro del Cádiz CF ante el Real Oviedo en el Ramón de Carranza. Bien es cierto que todavía tendrá que hacer dos descartes más el entrenador cadista, pero en ella vuelve a estar el delantero David Barral.

Sobre la situación del ariete isleño, Cervera apunta: «David Barral siempre tiene opciones de jugar y por eso está en el Cádiz CF. Su tema no sé explicarlo bien, pero en resumen es que ahora somos el Cádiz CF y tenemos unas connotaciones muy definidas. Intentamos no quitarle su forma de ser ni su impronta, pero aquí jugamos de una manera y tiene que intentar jugar a eso».

Por ello espera Cervera que Barral sea uno de los que aporte en la punta de lanza, sin olvidar a Jona, Carrillo o Dani Romera, entre otros. «Arriba hay que dar un punto más para alcanzar cotas mayores, pero hay que conseguirlo manteniendo el nivel atrás. El problema es que si podemos darlo, atrás puede que no seamos tan fiables. Si conseguimos un jugador que meta los goles de Ortuño la temporada pasada, estaremos arriba porque nosotros atrás somos fuertes. Buscamos todos los días el equilibrio, pero por inercia nos resguardamos y no nos abrimos».

‘Overbooking’ necesario

Otro que vuelve es Garrido, sancionado la semana pasada y ausente ante el Nástic en Tarragona. De esta manera, Álvaro Cervera podrá contar con más variedad en la medular. «Tenemos ‘overbooking’ en el centro del campo pero lo agradezco. Al equipo le hace falta la reserva para seguir a la misma velocidad cuando sea necesario. Además se recuperarán sensaciones a través de la fortaleza. Luego con el juego, pero primero con la fortaleza», señala el entrenador del Cádiz CF.

Eso sí, no quiere adelantar aún su once ante el Real Oviedo. «Colocar a Álex más adelante puede ser una opción y para eso vino Fausto Tienza, aunque no hay que olvidar que nosotros tenemos que seguir contando con los que estaban. No hay que descartar a nadie», matiza.