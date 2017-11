Hasta cuatro alternativas baraja Cervera como recambio de Salvi

Cuando parecía ya que Álvaro Cervera comenzaba a tener las cosas bastante claras respecto a su once de gala se ha encontrado esta semana con dos imprevistos. El primero, el de la marcha de Villanueva, es hasta cierto punto subsanable ya que confía de igual manera en Kecojevic y Marcos Mauro para sustituir al internacional venezolano. Donde ya no le salen tan claras las cuentas es a la hora de reemplazar al recién lesionado Salvi Sánchez,

Porque Cervera está más que tranquilo cada vez que Salvi y Álvaro García están a pleno rendimiento. No hay debate. Más tranquilo aún está desde que Álex Fernández está haciendo las veces de mediapunta. Pero ahora las dudas le asaltan. Ya las tuvo cada jornada cuando Álvaro García no estaba operativo para 90 minutos y ahora vuelve a tenerlas una vez que se ha confirmado la baja de Salvi.

Sobre la mesa tiene cuatro alternativas. Aitor, Nico Hidalgo, Moha Traoré y Perea. Además, no sería la primera vez que pensara en Álvaro García como segundo delantero, por lo que Álex tendría que desaparecer del engache, algo muy improbable en estos momentos,

La opción más viable sería la de volver a confiar en Nico Hidalgo por la banda derecha. Cervera sigue teniendo mucha confianza en el extremo diestro pero se encuentra con dos factores que no le ayudan para ponerlo a jugar de inicio. El primero y más rotundo es que Nico no da pie con bola últimamente. Pese a comenzar la Liga de una manera aceptable con un gran partido en Lugo, el extremo procedente de la Juventus se ha venido abajo estrepitosamente. Y el segundo aspecto que no le gusta nada a su entrenador es que una parte de Carranza se ha vuelto hostil con el jugador, que ya sabe lo que es que le pite su afición tras su mal partido ante la Cultural Leonesa.

El segundo candidato que debería tener más opciones es Aitor García, otro jugador que no se encuentra nada bien y que no ha aprovechado ninguna de las muchas oportunidades que se le han presentado este año partiendo titular.

Como tercer recurso, y más aplaudido por la afición, está Moha Traoré. El malí ha sido clave en Copa con tres asistencias de goles, pero es el que menos protagonismo ha tenido en Liga. Cervera sabe que el ex del Córdoba es puede ser desequilibrante en ataque pero sus desconexiones en defensa le traen por la calle de la amargura en cuanto al plano táctico se refiere.

Y el último, y no por ello con menos opciones para jugar, es Perea. El ex del Barça B, de hecho, necesita minutos y tiene muchas papeletas de jugar.