Cervera: «Hay mejoría en el juego pero lo importante es ganar»

No queda otra que ganar este fin de semana en un partido de claro favoritismo amarillo ante un rival hundido en la clasificación. Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, es consciente no solo de la situación del filial del Sevilla sino de un conjunto gaditano que necesita volver a ganar.

“Hay dos pensamientos en nuestras cabezas. Por una parte, no ganamos desde hace tiempo y por otra parte por qué no ganamos. Hemos hecho todo lo posible y con esas estamos. Lo importante es ganar, se ha visto mejoría en el juego, hay que seguir la línea de lo que hicimos el otro día. Sabemos que los partidos son difíciles y para el Cádiz más por cómo los afrontamos. Tenemos que hacer más cosas para llegar a la portería contraria”, explica el entrenador amarillo.

Titular en los últimos partidos pero sin ver puerta, Cervera desvela que Jona no estaba al 100% en Pamplona: “Jona no estaba bien el otro día, tenía un dolor en la costilla que pensábamos que no se iba a notar. No estaba bien y le ha pasado factura porque la gente se está cebando con él. No llegamos a portería las veces que tenemos que llegar, está siendo un problema durante todo el año”.

Sobre el rival de este sábado, Cervera reconoce que “me ha sorprendido el juego del Sevilla Atlético, porque juegan muy bien. Hay cosas que hacen bien y las que hacen mal les perjudica, pero con el balón en los pies juegan bien. Encuentran bien al compañero, normalmente es un compañero bueno, y con espacios y tiempo para pensar pueden hacer daño. Lo que es el juego, si crees que vas a encontrarte un equipo derrotado, puede hacer daño. Para ganar hay que hacer las cosas bien. Si a estos equipos les metes puede ser que lo vean como una losa grande.”

El míster cadista sabe que el equipo tiene que progresar pero recuerda la premisa de todo el año: “El objetivo es conseguir los 50 puntos. Hemos estado arriba y se mira arriba pero el objetivo siempre ha sido los 50”.