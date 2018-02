Cervera: «El equipo no tiene la fuerza que necesita»

Resignado a un resultado que no fue el mejor para el Cádiz CF, Álvaro Cervera lamentaba las ocasiones erradas y el juego de un equipo que sigue sin ser el mejor. El entrenador cadista empezaba su explicación del choque de manera crítica: “Cuando el Lorca tenía el balón proponía, no se si por ellos o por nosotros. Parecía que para nosotros hoy defender estaba en un segundo plano. Ya sabéis la importancia que le doy a defender”.

Con todo, Cervera destacaba la capacidad ofensiva de sus jugadores, aunque con la pólvora mojada: “Quizá es el partido que más ocasiones hemos tenido y no lo hemos ganado. Hay cosas que me han gustado y cosas que no. Con ciertos jugadores el juego es más fluido. Cuando no la teníamos no hemos robado”.

Respecto a los cambios en el once titular, el entrenador los justificaba apostillando que “no ha sido una revolución. La delantera y el centro del campo es el mismo salvo Garrido por una molestia que tuvo ayer y temíamos que se rompiera. Se ha cambiado la defensa porque hemos recibido goles que no quiero. No ha sido una revolución, he intentando mantener la misma lógica del equipo”.

Asimismo, Cervera hacía autocrítica sobre un juego que no es tan brillante como en otras ocasiones. “Hoy hemos tenido cinco o seis ocasiones claras pero no hemos acertado. Nos hemos atascado porque no se ha ganado el partido, nos hemos acercado más a la portería contraria que otras veces. No tenemos la fuerza de otras veces y la fuerza que yo quiero. Hemos llegado al área contraria pero no hemos ganado el partido. Yo soy ambicioso pero no tenemos la fuerza que se necesita. El partido tiene que acabar en el área contraria.”.

Por último, el técnico amarillo subrayaba que “cuando no ganas echas de menos todo. El Cádiz gana partidos de una manera, una forma sacrificada y que no es bonita de ver. Estamos intentando hacer un pulso para ver si entre todos cambiamos esa forma a otra y así no puede ser. La posesión no tiene porqué llevarte a la victoria”.