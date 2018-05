Cervera: «A lo que jugamos somos los mejores»

Álvaro Cervera se mostraba más que satisfecho por la victoria de su equipo ante un rival de enjundia como el Zaragoza.

El técnico daba su visión del encuentro de esta forma: “Sabíamos que teníamos que hacer un partido muy cerrado y que ellos no tuviesen ocasiones. Hemos perdido la posesión pero hemos ganado el partido. A lo que juega este equipo es el mejor. Cuando lo sacamos de ahí no somos tan buenos”.

Para Cervera una de las claves estuvo en el gol de Barral. “Nos hemos puesto por delante y eso te facilita las cosas. Esto es el Cádiz y nos ponemos cuartos. No creo que haya sido nuestro mejor partido. Hemos tenido pocas ocasiones, el encuentro ha sido bueno ante un gran rival. Para nosotros estos son los partidos en los que estamos más cerca de ganar que de perder”.

Asimismo, el técnico no olvidaba la ocasión para recordar que la exigencia pasa factura. “Nos veíamos en la obligación de ganar y todo parecía que era una obligación. Esa obligación te lleva a cometer errores. Ha venido un equipo muy bueno y hemos vuelto a nuestra mejor versión. El Cádiz no puede ir obligado a ningún sitio, tenemos que hacer nuestro partido”.

Un triunfo que corta siete jornadas sin vencer. “Desde Reus el equipo no me disgusta pero no hemos llegado a meter las ocasiones que hemos tenido. Teníamos que tener la fe de lo que nos llevara a ganar. Todo esto nos demuestra el equipo que somos y que tenemos que morir en el trabajo”.