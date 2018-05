Cervera: “No hemos afrontado bien el partido”

Álvaro Cervera mostraba en cada una de sus palabras tras la dolorosa derrota en Barcelona que el choque de los suyos fue de los peores de la temporada y que había cosas, demasiadas, que no le habían gustado un pelo.

Cosas que, por sus explicaciones, iban más allá del propio juego en sí mismo. “Ha sido un partido muy malo por nuestra parte. Mal jugado y mal encarado no solo en el juego sino también en la forma de estar en el campo. Los tres goles lo dicen todo”.

Cuestionado por esa manera de encarar el duelo, Cervera apuntaba que esta “no es la forma de afrontar un partido. Había un equipo que creía y que se estaba jugando el descenso y lo ha demostrado. Otro que está arriba y que ha venido aquí creyéndose que es mejor que el rival. La forma de afrontar el partido no es la adecuada. No voy a nombrar la palabra actitud, llámalo como quieras”, respondía el técnico ante una pregunta.

Cuestionado por las dos caras del equipo tan distintas en apenas una semana, el técnico volvía a dejar entrever que todo era una cuestión de actitud, aunque él no quisiera nombrarlo. “Contra el Zaragoza luchamos contra un equipo que es bueno y que lleva semanas ganando y ante el Barcelona B afrontamos el partido sin la tensión necesaria y crees que el rival es peor que tú y te pasa por encima”.

Sobre el esquema inicial, Cervera reconocía que “la intención era poner dos puntas claros para cortar la salida de balón del rival. El partido no se pierde en el juego. El partido ha estado en un córner, una pérdida y un tercer gol que no sé lo que es”.

Queda claro que los principales males del Cádiz están viniendo lejos de Carranza. “El equipo no está bien fuera de casa pero entra dentro de lo normal que es el Cádiz. No podemos ir a ganar a todos los sitios, ganamos donde podemos. Si estamos arriba es por otra cosa. A lo mejor me he equivocado yo también”.

“No le digo nada a la afición porque siempre está con nosotros. Ha sido un partido, todos somos culpables de lo que ha pasado hoy”, concluía el entrenador.